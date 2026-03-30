Τυχαίο ή κάτι «τρέχει» από πίσω; Κανείς δεν το γνωρίζει, αλλά αυτό που έχει συμβεί τις τελευταίες ώρες με τους διεθνείς της Άρσεναλ είναι… πρωτοφανές!

Η μία επιστροφή μετά την άλλη στο Λονδίνο για την Άρσεναλ. Οι «κανονιέρηδες» έχασαν τον πρώτο τίτλο της σεζόν, καθώς ηττήθηκαν στο Carabao Cup, αλλά έχουν μπροστά ακόμα τρία τρόπαια να διεκδικήσουν.

Φυσικά, την Premier League που είναι ο μεγάλος στόχος, το FA Cup, αλλά και το Champions League. Αυτό το «παράθυρο» για τις εθνικές ομάδες είχε πολλή «κίνηση» και έχει φέρει πολλά «ερωτηματικά».

Το γιατί; Επειδή οι παίκτες που ο Μικέλ Αρτέτα δείχνει να έχει την περισσότερη «εμπιστοσύνη» γυρνούν όλοι πίσω.

Ένας μεγάλος «πονοκέφαλος»

Λεάντρο Τροσάρ, Εμπερέτσι Έζε και Γιούριεν Τίμπερ, αν και θα ήταν στις εθνικές τους δεν ταξίδεψαν και έμειναν στην Αγγλία με προβλήματα τραυματισμών.

Ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τον Μάρτιν Έντεγκααρντ, αλλά και τους Γουίλιαμ Σαλιμπά και Γκάμπριελ, που αν και είχαν κληθεί δεν πήγε στην προετοιμασία της Γαλλίας και της Βραζιλίας αντίστοιχα.

🚨🇫🇷 William Saliba suffers ankle problem and will miss upcoming France games.



Maxence Lacroix will replace Saliba, first call for Palace defender as @FabriceHawkins reports. pic.twitter.com/8yRQV3dyx9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2026

Πολλά «ερωτηματικά» έχουν προκύψει και από τις επιστροφές ποδοσφαιριστών. Ο Νόνι Μαντουέκε αν και έπαιξε σε φιλικό της Αγγλίας τραυματίστηκε και αποφασίστηκε να γυρίσει πίσω, για να ξεκινήσει αποθεραπεία.

Ντέκλαν Ράις, Μπουκάγιο Σάκα τον ακολούθησαν χωρίς να έχουν παίξει ούτε ένα δευτερόλεπτο, αφού «έφυγαν» από την προετοιμασία των «τριών λιονταριών».

🚨BREAKING: Bukayo Saka, Declan Rice and Noni Madueke are returning to Arsenal.



After Maduke sustained an injury yesterday while on international duty, clearly Arsenal are taking no chances.



They’re back. They won’t play for England. pic.twitter.com/nQ6SXBwnUo — now.arsenal (@now_arsenaI) March 28, 2026

Ακριβώς, ό,τι έγινε και στο Εκουαδόρ, αλλά με τον Πιερό Χινκάπιε! Η τελευταία επιστροφή ήταν αυτή του Μάρτιν Θουμπιμέντι, αφού σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ισπανίας είχε ορισμένες ενοχλήσεις στο δεξί του γόνατο.

Επομένως, φτάνουμε τους 11 τραυματίες, μέσα σε ένα «παράθυρο», αν εξαιρέσουμε τον Μικέλ Μερίνο που απουσιάζει πολύ καιρό.

🚨⚠️ Arsenal midfielder Martin Zubimendi leaves Spain camp due to knee discomfort, statement confirms.



He won’t play against Egypt. ❌🇪🇸 pic.twitter.com/R8PXjb3ulm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 29, 2026

Παράλληλα, οι παίκτες που επέστρεψαν ανήκουν και στο γκρουπ που έχει «εμπιστοσύνη» περισσότερο ο προπονητής των Λονδρέζων.

Αν δούμε τους 11 ποδοσφαιριστές που έχει χρησιμοποιήσει περισσότερο ο Μικέλ Αρτέτα, θα βρούμε κατά σειρά τους: Νταβίντ Ράγια, Μάρτιν Θουμπιμέντι, Ντέκλαν Ράις, Γιούριεν Τίμπερ, Γουίλιαμ Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Μπουκάγιο Σάκα, Βίκτορ Γιόκερες, Εμπερέτσι Έζε, Λεάντρο Τροσάρ και Πιερό Χινκάπιε!

Δηλαδή, μόνο οι Νταβίντ Ράγια και Βίκτορ Γιόκερες συνεχίζουν στις εθνικές τους, με τους υπόλοιπους να έχουν προβλήματα τραυματισμών! Ένας «πονοκέφαλος» που μένει να φανεί πόσο θα κρατήσει για την Άρσεναλ.