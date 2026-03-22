Ο τίτλος του Carabao Cup της Μάντσεστερ Σίτι είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Πεπ Γκουαρδιόλα, που έμεινε στην ιστορία!

O πρώτος τίτλος της σεζόν στην Αγγλία ήταν «γαλάζιος»! Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε μία σπουδαία νίκη στο «Wembley», κέρδισε με 2-0 την Άρσεναλ (23/03) και τα πανηγύρια δεν έχουν σταματήσει!

Η αλήθεια είναι ότι Carabao Cup «ταιριάζει» πολύ στον Πεπ Γκουαρδιόλα τα τελευταία χρόνια. Η σχέση του Ισπανού τεχνικού με τη διοργάνωση είναι ιδιαίτερη και πλέον «μοναδική».

Όταν πήγε στη Μάντσεστερ Σίτι, η ομάδα είχε μόλις τέσσερα τρόπαια. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, όμως, άλλαξε εντελώς την εικόνα της. Την ανέβασε επίπεδο και την έκανε πρωταγωνίστρια.

Εδώ και λίγες ώρες, οι «πολίτες» μετρούν εννέα κατακτήσεις. Είναι στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας, με μπροστά τους είναι μόνο τη Λίβερπουλ με 10 τίτλους.

Η νίκη με 2-0 (22/03) απέναντι στην Άρσεναλ είχε ξεχωριστή σημασία. Έδωσε στον Πεπ Γκουαρδιόλα το πέμπτο του τρόπαιο στη διοργάνωση, που όταν φτάνει στον τελικό της διοργάνωσης, καταφέρνει να παίρνει και το Κύπελλο στο… σπίτι του.

Όμως, το απόγευμα της Κυριακής (22/03), ο Ισπανός τεχνικός «έγραψε» ιστορία, αφού έγινε ο προπονητής με τις περισσότερες κατακτήσεις Carabao Cup. Κανείς άλλος δεν έφτασε τα πέντε τρόπαια, όσα χρόνια κι αν δούλεψε στην Αγγλία.

Και πίσω του είναι πολύ μεγάλα ονόματα. Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο Ζοσέ Μουρίνιο και ο Μπράιν Κλαφ έχουν από τέσσερις κατακτήσεις. Δηλαδή, όσες και ο Πεπ Γκουαρδιόλα μέχρι πρότινος.

Όμως, ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι τούς άφησε πίσω. Πέτυχε κάτι μοναδικό και μέσα σε λίγα χρόνια έβαλε τη δική του σφραγίδα στη διοργάνωση και ξεχώρισε όπως κανείς άλλος.