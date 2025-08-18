Η νέα χρονιά θα βρει τον Κώστα Τσιμίκα εκτός Μερσεϊσάιντ όπως όλα δείχνουν.

Η επόμενη μέρα της Λίβερπουλ – όπως όλα δείχνουν – δεν περιλαμβάβει τον Κώστα Τσιμίκα ο οποίος βρίσκεται στις τάξεις των Reds την τελευταία 5ετία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως κάτι τέτοιο ισχύει και για την μεθεπόμενη.

Η απόκτηση του Κέρκεζ, σε συνδυασμό με την παραμονή του Ρόμπερτσον δεν αφήνουν ουσιαστικά χώρο στον Κώστα Τσιμίκα. Η θέση του αριστερού ακραίου οπισθοφύλακα έχει γεμίσει στη Λίβερπουλ και έτσι ο Έλληνας διεθνής… περισσεύει.

Όπως ανέφερε ο έγκυρος Φανμπρίτσιο Ρομάνο, μετρ των μεταγραφών, στον αξιαγάπητο για τους φίλους της Λίβερπουλ «Τσίμι» έχει μπει πωλητήριο από τους Reds, οι οποίοι όμως δεν αποκλείουν και την περίπτωση δανεισμού του αν και εφόσον δεν έρθει κάποια καλή πρόταση για αγορά.

Ενδιαφέρον για τον Τσιμίκα έχουν δείξει τόσο ομάδες της Premier League (Νότιγχαμ, Λιντς, Γουλβς) όσο και σύλλογοι από την υπόλοιπη Ευρώπη, αφού δεν βρίσκεται στα πλάνα του Άρνε Σλοτ.

Εξέλιξη η οποία βέβαια δεν αρέσει και τόσο στους φίλους της ομάδας που έχουν τον Τσιμίκα στην καρδιά τους, τόσο για την προσφορά του στις περιόδους τραυματισμού του Ρόμπερτσον όσο και για τη συμπεριφορά του εκτός αγωνιστικού χώρου.

Κάτι που φάνηκε από τα σχόλια κάτω από τη δημοσίευση του Ιταλού insider. Κατανοούν βέβαια πως δεν υπάρχει και διαθέσιμος χώρος.

Ο Greek Scouser έκλεισε 5ετία στο Μερσεϊσάιντ με 118 συμμετοχές και 18 ασίστ στο ενεργητικό του. Καθώς και 5 κατακτήσεις τροπαίων που μεγάλωσαν το παλμαρέ του.