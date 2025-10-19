Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφυγε με «τρίποντο» από την έδρα της Λίβερπουλ και μας γύρισε πίσω στο 2016, όπου συναντώνται δύο γνώριμα πρόσωπα στην Ελλάδα, στη βασική της ενδεκάδα!

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «σόκαρε» τη Λίβερπουλ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Premier League.

Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ, με «χρυσό» γκολ του Χάρι Μαγκουάιρ στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης, κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-1 (19/10) στο Άνφιλντ. Είχε προηγηθεί στο 2′ με τον Εμπεμό, είδε τον Χάκπο να φέρνει το ματς στα ίσα στο 78′, αλλά τελικά, ήταν εκείνη που πήρε τους τρεις βαθμούς, μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Αυτή ήταν και η πρώτη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην έδρα της Λίβερπουλ, από τον Ιανουάριο του 2016! Μοιάζει απίστευτο, αλλά πέρασαν περισσότερα από εννέα χρόνια, για να καταφέρουν οι «κόκκινοι διάβολοι» να γευτούν και πάλι τη χαρά της νίκης, μέσα στο Άνφιλντ.

Σε εκείνη την αναμέτρηση, η «κόκκινη» πλευρά του Μάντσεστερ, με προπονητή τον Λουίς Φαν Χάαλ, επικράτησε με 0-1, χάρη στο τέρμα που σημείωσε το Γουέιν Ρούνεϊ, στο 78ο λεπτό.

Ωστόσο, το αξιοσημείωτο της υπόθεσης, είναι η Γιουνάιτεντ είχε στην αρχική της σύνθεση σε αυτό το ματς, δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μερικά χρόνια αργότερα, αγωνίστηκαν στο ελληνικό πρωτάθλημα! Αμφότεροι, μάλιστα, είχαν αγωνιστεί σε όλο το 90λεπτο.

Ο πρώτος είναι, φυσικά, ο Αντονί Μαρσιάλ. Ο Γάλλος φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ την περασμένη σεζόν, ενώ φέτος μετακόμισε στο Μεξικό, για τη Μοντερέι.

Με τα «κιτρινόμαυρα» πέτυχε 9 γκολ και μοίρασε 2 ασίστ, στα 24 παιχνίδια που αγωνίστηκε.

Παράλληλα, βασικός σε εκείνο το Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ήταν και ο Μόργκαν Σναϊντερλέν! Ακόμα ένας Γάλλος, που βρέθηκε στην Stoiximan Super League, το 2023-24, με τη φανέλα της Κηφισιάς!

Πρόλαβε να παίξει σε 9 ματς, χωρίς να καταφέρει να συνεισφέρει σε κάποιο τέρμα της ομάδας του.

