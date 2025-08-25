Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο «αποκάλυψε» πως ο Κώστας Τσιμίκας είναι θετικός σε μία πιθανή μετακόμιση στη Ρόμα. Ωστόσο, η μεταγραφή του «κολλάει».

O Kώστας Τσιμίκας αναζητά τη νέα ποδοσφαιρική του στέγη. Μετά από μία 5ετία στη Λίβερπουλ είναι έτοιμος να πει «αντίο», καθώς με τους Άντριου Ρόμπερτσον και Μίλος Κέρκεζ μπροστά του δεν θα είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής.

Τα δημοσιεύματα για το μέλλον του γίνονται ολοένα και περισσότερα καθημερινά. Μία ομάδα, που μοιάζει να έχει προσεγγίσει τον Έλληνα μπακ είναι η Ρόμα.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον των «τζιαλορόσι», σε ανάρτησή του στο «X». Την ίδια ώρα, ανέφερε πως ο ποδοσφαιριστής είναι θετικός στο ενδεχόμενο να υπογράψει στην ιταλική ομάδα.

Ωστόσο, η μετακίνησή του έχει και αρκετά «εμπόδια». Η Ρόμα επιθυμεί να τον αποκτήσει, με τη μορφή δανεισμό.

Το όνειρο του Τσιμίκα έγινε ιστορία, αλλά αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο τον ίδιο Ο Θάνος Σαρρής γράφει για τον Κώστα Τσιμίκα, το «κερασάκι» της κατάκτησης της Premier League και τον δρόμο που έγινε φωτεινό μονοπάτι.

Απ’ την άλλη, η Λίβερπουλ θα θέλει την πώλησή του, καθώς θα μπορούσε να εξοικονομήσει μερικά χρήματα, μετά το «αλμυρό» της καλοκαίρι.

Παράλληλα, ο έγκριτος δημοσιογράφος αναφέρει πως ακόμα δύο ομάδες υπάρχουν στην… κούρσα για την απόκτηση του «Greek Scouser». Το μόνο που μένει να φανεί είναι το πού θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κώστας Τσιμίκας, καθώς η «έξοδός» του απ’ τους «reds» μοιάζει δεδομένη.

Kostas Tsimikas has been linked with a loan deal to AFC Roma. He is keen to join AFC Roma, but Liverpool FC want a permenant deal for "The Greek Scouser"



There is also 2 other clubs in the race to sign Kostas Tsimikas this transfer window. #LiverpoolFC



Source @FabrizioRomano pic.twitter.com/uSFRSPUQxd — KoppersTalk (@KoppersTalk) August 25, 2025

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο:

«Η Ρόμα προσέγγισε σήμερα τη Λίβερπουλ για τον Κώστα Τσιμίκα με αρχική συμφωνία δανεισμού. Ο Τσιμίκας θέλει τη μεταγραφή, αλλά δεν έχει ακόμη δοθεί το πράσινο φως για τη φόρμουλα, καθώς η Λίβερπουλ επιμένει στην οριστική αποχώρηση. Υπάρχουν δύο ακόμη ομάδες στην κούρσα για τον Έλληνα αριστερό μπακ».