Η Μάντσεστερ Σίτι «διέλυσε» τη Λίβερπουλ (04/04, 4-0) και έγινε η πρώτη ομάδα που πάει στα ημιτελικά του FA Cup, συνεχίζοντας ένα απίθανο σερί!

Η πρώτη ομάδα των ημιτελικών του FA Cup έχει «κλειδώσει»! Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν καταιγιστική απέναντι στη Λίβερπουλ (04/04, 4-0) και περιμένει τις πιθανούς αντιπάλους της!

Σε ένα ματς που ο Πεπ Γκουαρδιόλα ήταν στις εξέδρες και ο Έρλινγκ Χάαλαντ έκανε «μαγικά» πράγματα!

Ο Νορβηγός επιθετικός σκόραρε τρεις φορές, «οδήγησε» την ομάδα του σε μία σπουδαία νίκη, ενώ ένα γκολ πρόσθεσε και ο Αντουάν Σεμένιο.

Επόμενο «ραντεβού» της Μάντσεστερ Σίτι στο FA Cup θα είναι στο Wembley, αφού για ακόμα μία φορά τα κατάφεραν οι «πολίτες». Την ίδια ώρα, η νίκη της «έκρυβε» και ένα μεγάλο ρεκόρ, που δεν έχουμε ξαναδεί στην ιστορία της διοργάνωσης!

Ποιο είναι αυτό; Αρκεί να ψάξουμε την τελευταία εντός έδρας ήττα των «πολιτών». Tι θα παρατηρήσουμε;

Ότι θα πρέπει να «γυρίσουμε» αρκετά χρόνια πίσω, για να βρούμε πότε συνέβη κάτι τέτοιο. Για την ακρίβεια, θα χρειαστεί να ταξιδέψουμε στις 24 Γενάρη του 2015, όταν και η Μάντσεστερ Σίτι είχε ηττηθεί με 0-2 από τη Μίντλεσμπρο.

Από τότε έχει ξεκινήσει ένα απίθανο σερί που δεν έχει… τελειωμό! Για την ακρίβεια, όλα τα άλλα ματς των «πολιτών» από τότε μέσα στο Etihad έχουν την ίδια κατάληξη.

Ποια είναι αυτή; Νίκη και πρόκριση για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, με τον Ισπανό τεχνικό να μην έχει χάσει ποτέ στο «σπίτι» του!

Μάλιστα, μιλάμε και για ρεκόρ στη διοργάνωση, αφού η Μάντσεστερ Σίτι μετράει 18 συνεχόμενες νίκες στο Etihad! Έναν αριθμό που ποτέ ξανά δεν είχαμε στο Κύπελλο Αγγλίας.

Για να βρούμε την πρώην «κάτοχο» του ρεκόρ πρέπει να «γυρίσουμε» αρκετά χρόνια πίσω και σε μία ομάδα που δεν υπάρχει πλέον!

Η Κλάπαμ Ρόβερς από το 1873 έως και το 1881 «έτρεξε» ένα απίθανο σερί 17 συνεχόμενων νικών. Όμως, από εδώ και στο εξής η Μάντσεστερ Σίτι έχει ένα ρεκόρ, που ήταν… άθικτο εδώ και 145 χρόνια!