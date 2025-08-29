Ο Ρούμπεν Αμορίμ ήταν απόλυτα ειλικρινής στη συνέντευξη Τύπου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πριν το ματς με την Μπέρνλι (29/08, 17:00).

Ο Ρούμπεν Αμορίμ έκανε μια ιδιαίτερα ειλικρινή και αφοπλιστική δήλωση λίγο πριν από τον αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Μπέρνλι (30/08, 17:00), για την 3η αγωνιστική της Premier League.

Ο Πορτογάλος προπονητής εξέφρασε τα ανάμεικτά του συναισθήματα σχετικά με το μέλλον του στην ομάδα του. Φυσικά, αυτά τα λόγια ήρθαν, μετά τον αποκλεισμό-σοκ απ’ το Carabao Cup από την Γκρίμσμπι.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ ανέφερε ότι νιώθει κάποιες φορές την επιθυμία να αποχωρήσει από την ομάδα. Την ίδια ώρα, άλλες φορές φαντάζεται τον εαυτό του να παραμένει στο Old Trafford για τα επόμενα 20 χρόνια.

Ruben Amorim saying it how it is.#MUFC pic.twitter.com/mpY47e3lRf — BBC Sport (@BBCSport) August 29, 2025

Η ειλικρίνειά του υπογραμμίζει τη συναισθηματική του «πάλη» και την αφοσίωσή του προς τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Παρ’ όλα αυτά, αναγνώρισε ότι ορισμένες αντιδράσεις του μετά τον αποκλεισμό θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως παρορμητικές.

Like this tweet if you want Ruben Amorim to stay at Manchester United for 20 years ❤️🤣 pic.twitter.com/S5smESGZvW — Lea (@Lea_EFC) August 28, 2025

Ανεξαρτήτως των συναισθημάτων του εκείνη τη στιγμή, τόνισε όμως ότι οι δήθεν σκληρές του δηλώσεις δεν αλλάζουν το αληθινό του ενδιαφέρον για τους παίκτες του.

Εξήγησε ότι, όπως κάθε προπονητής, έχει στιγμές που αγαπά την ομάδα του και στιγμές που αισθάνεται απογοητευμένος. Παρά τις διακυμάνσεις αυτές, παραμένει αφοσιωμένος στην αποστολή του και δεσμευμένος να βελτιώσει την απόδοση της ομάδας του.

Αναλυτικά, τι δήλωσε ο Ρούμπεν Αμορίμ:

«Ξέρω ότι όταν λέω αυτά τα πράγματα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, κάθε φορά που έχουμε –ή θα έχουμε στο μέλλον– μια τέτοια ήττα, θα είμαι έτσι.

Θα πω ότι κάποιες φορές μισώ τους παίκτες μου, κάποιες φορές τους αγαπώ, κάποιες φορές θέλω να τους υπερασπιστώ, αλλά νομίζω ότι δεν μπορώ. Αυτός είναι ο τρόπος μου, έτσι λειτουργώ και έτσι θα συνεχίσω. Έτσι ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Μερικές φορές θέλω να παραιτηθώ, μερικές να παραμείνω εδώ για είκοσι χρόνια!

Ήμουν πολύ απογοητευμένος και εκνευρισμένος, και ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί έμπειροι άνθρωποι που μιλούν για το πώς πρέπει να εμφανίζομαι στα ΜΜΕ, να είμαι πιο συνεπής, πιο ψύχραιμος. Δεν πρόκειται να γίνω έτσι.

Προσπαθώ να το αποδεχθώ και θα παραμείνω ο εαυτός μου, γι’ αυτό έχω το πάθος που έχω. Εκείνη τη στιγμή ήμουν πραγματικά στεναχωρημένος και απογοητευμένος, γιατί πιστεύω ότι κάναμε μια πολύ καλή προετοιμασία, παίζαμε καλύτερα.

Ήμασταν συνεπείς στον τρόπο παιχνιδιού μας, παίξαμε άσχημα μόνο για 30 λεπτά απέναντι στη Φούλαμ και μετά ακολούθησε εκείνη η εμφάνιση… Είχα απογοητευτεί με τα πάντα. Τώρα όμως είναι ένα νέο παιχνίδι και είμαι συγκεντρωμένος αποκλειστικά σε αυτό».