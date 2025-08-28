Πόσα χρήματα θα χρειαστεί να καταβάλει στον Ρούμπεν Αμορίμ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αν απολυθεί άμεσα. Το ποσό προκαλεί ίλιγγο.

Ο σοκαριστικός αποκλεισμός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Γκρίμσπι στο Carabao Cup, μάλλον ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι στην υπόθεση του Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο Πορτογάλος προπονητής ανέλαβε τα ηνία των «κόκκινων διαβόλων» τον Νοέμβριο του 2024, αφήνοντας τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στα «κρύα του λουτρού», σε μία περίοδο που πετούσε… φωτιές!

Η απόφασή του δεν αποδείχθηκε σοφή. Λίγους μήνες αργότερα και με τη σεζόν 2025/26 στην Premier League να είναι μόλις στη 2η αγωνιστική, ο Ρούμπεν Αμορίμ είναι έτοιμος να απολυθεί.

Πόσο θα κοστίσει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως, το συγκεκριμένο σενάριο;

Ο Ρούμπεν Αμορίμ λαμβάνει 150.000 ευρώ ανά εβδομάδα, περίπου, και απομένουν 22 μήνες έως την ολοκλήρωση του συμβολαίου του, το καλοκαίρι του 2027.

Η αποζημίωσή του, λοιπόν, με βάση αυτά τα δεδομένα, υπολογίζεται στα 14.000.000 ευρώ και σύμφωνα με τη Sun, δεν προβλέπεται αναδιαπραγμάτευση του συγκεκριμένου ποσού.

Οπότε θα το λάβει ολόκληρο σε περίπτωση άμεσης απόλυσης και μέσα σε λιγότερο από 12 μήνες, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα έχει πληρώσει 31.000.000 περίπου, σε αποζημιώσεις προπονητών, αφού 17 είχε κοστίσει το πρόωρο «αντίο» με τον Έρικ Τεν Χαγκ και το επιτελείο του.