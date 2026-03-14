Μια τολμηρή απόφαση του Μικέλ Αρτέτα, τελικά ήταν καθοριστική και έμεινε στην ιστορία της Premier League. Στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης της Άρσεναλ με την Έβερτον (14/03, 2-0) για την 30ή αγωνιστική, ο νεαρός Μαξ Ντάουμαν πήρε εντολή να περάσει στον αγωνιστικό χώρο.
Κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μέσα σε λίγα λεπτά θα κατάφερνε να «γράψει» το όνομά του στα «βιβλία» της διοργάνωσης.
Στο 89’, μια δική του επικίνδυνη σέντρα δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση στην άμυνα των «ζαχαρωτών», με τον Βίκτορ Γιόκερες να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
Η στιγμή που «σφράγισε» την ιστορία ήρθε λίγο αργότερα. Στην τελευταία φάση του αγώνα, όλοι οι παίκτες της Έβερτον είχαν ανέβει στην αντίπαλη περιοχή για ένα κόρνερ. Μαζί τους ήταν και ο Τζόρνταν Πίκφορντ.
Η Άρσεναλ απομάκρυνε την μπάλα και τότε ξεκίνησε μια αντεπίθεση που έμελλε να μείνει αξέχαστη. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ντάουμαν, ο οποίος βρήκε μπροστά του ανοιχτό γήπεδο και μια εντελώς άδεια εστία.
Με ψυχραιμία προχώρησε μόνος του προς το τέρμα και ολοκλήρωσε τη φάση στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα, την ώρα που οι συμπαίκτες του είχαν ήδη αρχίσει να πανηγυρίζουν.
Ο λόγος ήταν προφανής: το νέο «διαμάντι» της Άρσεναλ μόλις είχε γίνει ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Premier League.
Σε ηλικία μόλις 16 ετών και 74 ημερών, ο Μαξ Ντάουμαν κατέρριψε το ρεκόρ του Ρίο Ενγκουμόα. Στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν αποτελεί απλώς το μέλλον της ομάδας του, αλλά μπορεί ήδη να προσφέρει και στο παρόν.
Μετά το γκολ, ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του και «ξέσπασε». Γνωρίζοντας ότι τέτοιες στιγμές είναι σπάνιες.