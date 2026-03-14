Τα δάκρυα του Μαξ Ντάουμαν στο Άρσεναλ – Έβερτον (14/03, 2-0) δεν ήταν τυχαία, αφού ήξερε ακριβώς τι έχει πετύχει!

Μια τολμηρή απόφαση του Μικέλ Αρτέτα, τελικά ήταν καθοριστική και έμεινε στην ιστορία της Premier League. Στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης της Άρσεναλ με την Έβερτον (14/03, 2-0) για την 30ή αγωνιστική, ο νεαρός Μαξ Ντάουμαν πήρε εντολή να περάσει στον αγωνιστικό χώρο.

Κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μέσα σε λίγα λεπτά θα κατάφερνε να «γράψει» το όνομά του στα «βιβλία» της διοργάνωσης.

MAX DOWMAN VS EVERTON



16 YEARS OLD ⭐️ BECAME THE YOUNGEST PREMIER LEAGUE GOAL SCORER !



— @sena_comps pic.twitter.com/pImzHXR42J — KING OF GOALS (@KingUnited100) March 14, 2026

Στο 89’, μια δική του επικίνδυνη σέντρα δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση στην άμυνα των «ζαχαρωτών», με τον Βίκτορ Γιόκερες να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

Η στιγμή που «σφράγισε» την ιστορία ήρθε λίγο αργότερα. Στην τελευταία φάση του αγώνα, όλοι οι παίκτες της Έβερτον είχαν ανέβει στην αντίπαλη περιοχή για ένα κόρνερ. Μαζί τους ήταν και ο Τζόρνταν Πίκφορντ.

🚨🗣️ Mikel Arteta on Max Dowman: "He was exceptional once again. When the ball is bouncing and you have people in your back, then way he handles time and space, the amount of touches that he takes… It's just incredible." pic.twitter.com/8MEY6Db5g1 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 7, 2026

Η Άρσεναλ απομάκρυνε την μπάλα και τότε ξεκίνησε μια αντεπίθεση που έμελλε να μείνει αξέχαστη. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ντάουμαν, ο οποίος βρήκε μπροστά του ανοιχτό γήπεδο και μια εντελώς άδεια εστία.

Με ψυχραιμία προχώρησε μόνος του προς το τέρμα και ολοκλήρωσε τη φάση στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα, την ώρα που οι συμπαίκτες του είχαν ήδη αρχίσει να πανηγυρίζουν.

Ο λόγος ήταν προφανής: το νέο «διαμάντι» της Άρσεναλ μόλις είχε γίνει ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Premier League.

Max Dowman breaks the Premier League record, becoming its youngest ever goalscorer with his 97th minute goal against Everton 🔥👏



The Arsenal youngster certainly has a bright future ahead of him 💫#PremierLeague pic.twitter.com/d6sluk1JAG — DAZN Football (@DAZNFootball) March 14, 2026

Σε ηλικία μόλις 16 ετών και 74 ημερών, ο Μαξ Ντάουμαν κατέρριψε το ρεκόρ του Ρίο Ενγκουμόα. Στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα πως δεν αποτελεί απλώς το μέλλον της ομάδας του, αλλά μπορεί ήδη να προσφέρει και στο παρόν.

Μετά το γκολ, ο νεαρός ποδοσφαιριστής δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του και «ξέσπασε». Γνωρίζοντας ότι τέτοιες στιγμές είναι σπάνιες.