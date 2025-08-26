Ο Ρίο Ενγκουμόα λύτρωσε τη Λίβερπουλ, έγραψε ιστορία και ανάγκασε έναν θρύλο της Άρσεναλ να τον αποθεώσει. Ποιος είναι, όμως, ο ταλαντούχος Άγγλος εξτρέμ;

Το βράδυ της 25ης Αυγούστου σίγουρα δεν θα το ξεχάσει ποτέ ο Ρίο Ενγκουμόα. Λίγο πριν συμπληρώσει τα 17 του χρόνια, έγινε ο απόλυτος ήρωας της Λίβερπουλ.

Ο Άρνε Σλοτ τον πέρασε ως αλλαγή στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων και τέσσερα λεπτά μετά, έγραψε για πάντα το όνομά του στην ιστορία του συλλόγου.

Όχι μόνο έγραψε το 2-3 κόντρα στη Νιούκαστλ, αλλά σε ηλικία 16 ετών και 361 ημερών έγινε ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ και ο τέταρτος στην ιστορία της Premier League!

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως αποτέλεσε μόλις τον δεύτερο 16χρονο που πετυχαίνει νικητήριο τέρμα στην Premier League, μετά από τον Γουέιν Ρούνεϊ! Ο Άγγλος φορ είχε σκοράρει απέναντι στην Άρσεναλ, πίσω στο 2002.

Rio Ngumoha, remember the name. ⭐



The teenager came off the bench to win Liverpool the game in the 100th minute on his Premier League debut against Newcastle.



At 16 years and 361 days old, he becomes Liverpool's youngest ever goalscorer, the fourth youngest goalscorer in… pic.twitter.com/BLwwOV7jKf — Squawka (@Squawka) August 25, 2025

Η αποθέωση από τον Τιερί Ανρί

Όπως είναι λογικό, το γκολ του Ενγκουμόα έγινε πρώτο θέμα σε όλη την Ευρώπη, με τον 16χρονο να δέχεται εγκωμιαστικά σχόλια.

Μάλιστα, το εγκώμιό του «έπλεξε» και ένας θρύλος της Άρσεναλ! Ο λόγος φυσικά, για τον Τιερί Ανρί.

Ο Γάλλος παλαίμαχος επιθετικός στάθηκε, μιλώντας στο Sky Sports, στην εμπειρία που έζησε ο νεαρός ποδοσφαιριστής, η οποία μπορεί να αποδειχθεί κομβική για την καριέρα του. Ενώ τόνισε πως: «Ουσιαστικά, ανακοίνωσε τον εαυτό του. Έμοιαζε με έναν παίκτη που έπαιζε για πολύ καιρό, με τον τρόπο που τελείωσε τη φάση».

Και όταν ο Τιερί Ανρί επαινεί την ικανότητα ενός ποδοσφαιριστή στο τελείωμα των φάσεων, τότε σίγουρα κάτι έχει διακρίνει καλύτερα…

16-YEAR-OLD RIO NGUMOHA COMES OFF THE BENCH AND SCORES HIS FIRST-CAREER PREMIER LEAGUE GOAL TO WIN IT IN STOPPAGE TIME FOR LIVERPOOL!!! pic.twitter.com/CmVe1RQ9Od — ESPN FC (@ESPNFC) August 25, 2025

Η «κλοπή» από την Τσέλσι

Πάντως, Ρίο Ενγκουμόα δεν προέρχεται από τα «σπλάχνα» της Λίβερπουλ. Αντίθετα, πήγε στις ακαδημίες των «reds» τον Σεπτέμβριο του 2024.

Μέχρι τότε, βρισκόταν στις ακαδημίες της Τσέλσι, όμως η κρούση από την πλευρά του Μερσεϊσάιντ αποδείχθηκε κομβική.

When Rio Ngumoha chose to leave Chelsea for Liverpool last year, the London club were furious that they were losing one of England’s brightest young talents.



Since his arrival, he has shown why there was such disappointment in west London, impressing Liverpool’s senior and… pic.twitter.com/N52ltDYKY6 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 25, 2025

Αυτή η απόφαση προκάλεσε αρκετή αναστάτωση στις τάξεις των «μπλε», καθώς η αλήθεια είναι πως έγιναν αρκετές προσπάθειες, ώστε να παραμείνει στο Λονδίνο. Όλες, όμως, ήταν «άκαρπες».

Στα αξιοσημείωτα της συγκεκριμένης υπόθεσης, είναι πως έπειτα από όσα έγιναν, οι άνθρωποι της Τσέλσι φαίνεται πως απαγόρευσαν στους σκάουτερ της Λίβερπουλ να επισκέπτονται τα ματς των ακαδημιών της ομάδας!