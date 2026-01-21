Ένα νέο μεταγραφικό σενάριο ήρθε από το «The Athletic», που κάνει λόγο για «ντόμινο», που εμπλέκει μέσα Κώστα Τσιμίκα, Κουϊαμπάνο, Ολυμπιακό και Νότιγχαμ Φόρεστ!

Ένα πιθανό μεταγραφικό «ντόμινο» φαίνεται πως μπορεί να προκύψει για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το «The Athletic».

Ο Κώστας Τσιμίκας βρίσκεται ουσιαστικά εκτός πλάνων στη Ρόμα και όλα συγκλίνουν στο ότι σύντομα θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ.

Παρ’ όλα αυτά, τη δεδομένη χρονική στιγμή, ένα νέο σενάριο δανεισμού μοιάζει η πιο ρεαλιστική εξέλιξη. Κι αυτό, γιατί οι «κόκκινοι» θα πρέπει να… αδειάσουν μία θέση «ξένου». Γεγονός, που δεν φαντάζει πιθανό αυτή τη στιγμή.

Γιατί ακόμα και να επιστρέψει στη Λίβερπουλ, μοιάζει δύσκολη η παραμονή του Τσιμίκα Ο Κώστας Τσιμίκας όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ, όμως, η παραμονή στην ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ είναι εξαιρετικά δύσκολη και υπάρχει λόγος.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Νότιγχαμ Φόρεστ επανέρχεται στο προσκήνιο για την απόκτησή του. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στο ίδιο ρεπορτάζ, η αποχώρησή του από τους «τζιαλορόσι» θα προχωρήσει μόνο εφόσον εξασφαλιστεί ο αντικαταστάτης του.

Αν όλα τα παραπάνω επιβεβαιωθούν και η ομάδα του Σον Ντάις κινηθεί για να τον εντάξει στο ρόστερ της, τότε είναι πολύ πιθανό να υπάρξει και αντίστοιχη αποχώρηση.

Ο παίκτης που φέρεται να βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο είναι ο Κουϊαμπάνο, με τον Πολ Τέιλορ να αναφέρει πως ο Βραζιλιάνος μπακ/χαφ θα μπορούσε να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού είτε στον Ολυμπιακό είτε στη Ρίο Άβε.

Nottingham Forest are willing to allow Cuiabano to leave on loan before the end of January, with Liverpool’s Kostas Tsimikas among their list of targets as they look to strengthen at left-back.



Tsimikas is currently on loan at Roma, but has found his opportunities limited in… pic.twitter.com/qTnZYZIVsi — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 21, 2026

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Πολ Τέιλορ:

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι ανοιχτή στο να επιτρέψει στον Κουιαμπάνο να φύγει τον Ιανουάριο – με πιθανότητα δανεισμού στον Ολυμπιακό ή τη Ρίο Άβε… Ο Κώστας Τσιμίκας της Λίβερπουλ είναι και πάλι ανάμεσα στους στόχους του αριστερού μπακ της Νότιγχαμ Φόρεστ».