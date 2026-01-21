Ένα πιθανό μεταγραφικό «ντόμινο» φαίνεται πως μπορεί να προκύψει για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το «The Athletic».
Ο Κώστας Τσιμίκας βρίσκεται ουσιαστικά εκτός πλάνων στη Ρόμα και όλα συγκλίνουν στο ότι σύντομα θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ.
Παρ’ όλα αυτά, τη δεδομένη χρονική στιγμή, ένα νέο σενάριο δανεισμού μοιάζει η πιο ρεαλιστική εξέλιξη. Κι αυτό, γιατί οι «κόκκινοι» θα πρέπει να… αδειάσουν μία θέση «ξένου». Γεγονός, που δεν φαντάζει πιθανό αυτή τη στιγμή.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Νότιγχαμ Φόρεστ επανέρχεται στο προσκήνιο για την απόκτησή του. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται στο ίδιο ρεπορτάζ, η αποχώρησή του από τους «τζιαλορόσι» θα προχωρήσει μόνο εφόσον εξασφαλιστεί ο αντικαταστάτης του.
Αν όλα τα παραπάνω επιβεβαιωθούν και η ομάδα του Σον Ντάις κινηθεί για να τον εντάξει στο ρόστερ της, τότε είναι πολύ πιθανό να υπάρξει και αντίστοιχη αποχώρηση.
Ο παίκτης που φέρεται να βρίσκεται πιο κοντά στην έξοδο είναι ο Κουϊαμπάνο, με τον Πολ Τέιλορ να αναφέρει πως ο Βραζιλιάνος μπακ/χαφ θα μπορούσε να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού είτε στον Ολυμπιακό είτε στη Ρίο Άβε.
Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Πολ Τέιλορ:
«Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι ανοιχτή στο να επιτρέψει στον Κουιαμπάνο να φύγει τον Ιανουάριο – με πιθανότητα δανεισμού στον Ολυμπιακό ή τη Ρίο Άβε… Ο Κώστας Τσιμίκας της Λίβερπουλ είναι και πάλι ανάμεσα στους στόχους του αριστερού μπακ της Νότιγχαμ Φόρεστ».