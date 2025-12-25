Ο Κώστας Τσιμίκας όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει στη Λίβερπουλ, όμως, η παραμονή στην ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ είναι εξαιρετικά δύσκολη και υπάρχει λόγος.

Το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα στη Ρόμα μόνο σίγουρο δεν μπορεί να είναι. Ο Έλληνας μπακ «μετακόμισε» πριν από λίγους μήνες, αλλά όλα δείχνουν ότι θα επιστρέψει πίσω στην Αγγλία.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι δεν έχει πειστεί με τις εμφανίσεις του και η «διακοπή» του δανεισμού του φαντάζει ως το πιθανότερο σενάριο.

Πώς ο Τοροσίδης «έψησε» τον Τσιμίκα να… ψηφίσει Ρόμα! Ο Κώστας Τσιμίκας συνεχίζει την καριέρα του στη Ρόμα και σε αυτήν την απόφαση, σημαντικό ρόλο φαίνεται πως είχε ο Βασίλης Τοροσίδης!

Ωστόσο, αν υπάρξει επιστροφή του στο Μέρσεϊσαϊντ -πιθανότατα- θα έρθει και με μία νέα αποχώρηση. Η Λίβερπουλ ακόμα και να τον έχει στο ρόστερ της δεν θα μπορεί να τον χρησιμοποιήσει στo πρωτάθλημα.

Κάθε σύλλογος της Premier League δικαιούται να καταχωρίσει έως 17 ποδοσφαιριστές που δεν θεωρούνται «Home Grown» στην αρχή της σεζόν.

Η Λίβερπουλ έχει ήδη καλύψει πλήρως αυτή την κατηγορία με τις τρέχουσες επιλογές της. Άρα, θα πρέπει να υπάρξει και μία «αποχώρηση», αν θέλει να δηλώσει τον Κώστα Τσίμικα.

🚨 Evan Ferguson, Leon Bailey and Kostas Tsimikas are not in Gian Piero Gasperini’s plans and they could already leave AS Roma in January’s transfer window.



This would free up funds on the wage bill to sign replacements.



(Source: @NicoSchira) pic.twitter.com/rmDcS4f0Jw — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 23, 2025

Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία των Μίλος Κέρκεζ και Άντριου Ρόμπερτσον, ως βασικές επιλογές για τη θέση του αριστερού μπακ, κάνει πιο δύσκολη την παραμονή του Έλληνα μπακ στους «reds». Κι αυτό, γιατί δεν φαντάζει ως πιθανό σενάριο να «κλείσουν» τρεις θέσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, έχει παίξει με τη Ρόμα επτά ματς στη Serie A και τέσσερα στο Europa League, έχοντας και μία ασίστ.

Το μόνο που μένει να φανεί είναι αρχικά να δούμε τι θα συμβεί με τους «τζιαλορόσι». Και σε περίπτωση, που επιστρέψει στη Λίβερπουλ θα υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον για το τι θα συμβεί με το μέλλον του.