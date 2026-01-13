Τις καθημερινές στο σχολείο, για να κάνει μάθημα γυμναστικής στα παιδιά και το Σαββατοκύριακο, πρόκριση απέναντι στην Κυπελλούχο Αγγλίας!

Κάθε μέρα έχει αποκτήσει μια ιδιαίτερη σημασία για τους ποδοσφαιριστές της Μάκλσφιλντ, μετά τη θριαμβευτική πρόκρισή τους επί της Κρίσταλ Πάλας (10/01, 2-1)!

Το Σάββατο (10/01), στο FA Cup, έλαβε χώρα μία από τις πιο εντυπωσιακές «εκπλήξεις» της διοργάνωσης, καθώς μια ομάδα από την 6η κατηγορία, κατάφερε να αποκλείσει την Κυπελλούχο Αγγλίας.

Το επίτευγμα αυτό έγινε viral γρήγορα στα social media, με ένα βίντεο που τραβάει την… προσοχή, πρωταγωνιστώντας ο Σαμ Χίθκοουτ. Πριν από λίγες ημέρες, μπορεί να μην είχε αυτή τη φήμη. Όμως, τώρα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους «ήρωες» για τη Μάκλσφιλντ στο FA Cup.

Το μεγαλύτερο ΣΟΚ στο FA Cup είχε την «υπογραφή» ενός… Ρούνεϊ! Η Μάκλσφιλντ προκάλεσε το απόλυτο «σοκ» στην Κρίσταλ Πάλας! Μία ομάδα της 6ης κατηγορίας πέταξε εκτός FA Cup την κάτοχο του τροπαίου, με «στρατηγό» τον αδερφό του Γουέιν Ρούνεϊ!

Ο Σαμ Χίθκοουτ ήταν βασικός απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, παίζοντας σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και συμμετέχοντας σε κάτι που μοιάζει με ένα από τα πιο όμορφα «παραμύθια» του ποδοσφαίρου στον θεσμό.

Μετά από αυτήν την αξέχαστη εμπειρία, ο 28χρονος αμυντικός επέστρεψε στην καθημερινή του ζωή. Ποια είναι αυτή; Η εργασία του ως δάσκαλος γυμναστικής, όπου διδάσκει μικρά παιδιά στο σχολείο.

What a rollercoaster five-and-a-half years for Macclesfield! 🎢 pic.twitter.com/rXZAq5Yri5 — Match of the Day (@BBCMOTD) January 10, 2026

Η επιστροφή του στο σχολικό περιβάλλον είχε μια θερμή υποδοχή. Τα παιδιά συγκεντρώθηκαν και τον υποδέχθηκαν με επευφημίες, βλέποντάς τον σαν έναν πραγματικό «ήρωα» για το αξιοσημείωτο του κατόρθωμα.

Συνεχή χειροκροτήματα συνόδευσαν την είσοδό του, για τον δάσκαλό τους, ο οποίος μόλις είχε το απόλυτο όνειρο. Αναμφίβολα, ο Σαμ Χίθκοουτ δεν θα αντάλλασσε αυτήν τη στιγμή της αγάπης και αναγνώρισης με πολλά πράγματα.

Macclesfield FC have got PL Brentford at home in the fourth round pic.twitter.com/87pX6X9IqT — Chris Wheeler (@ChrisWheelerDM) January 12, 2026

Μπορείτε να δείτε το βίντεο με τον Σαμ Χίθκοουτ παρακάτω: