Κάθε μέρα έχει αποκτήσει μια ιδιαίτερη σημασία για τους ποδοσφαιριστές της Μάκλσφιλντ, μετά τη θριαμβευτική πρόκρισή τους επί της Κρίσταλ Πάλας (10/01, 2-1)!
Το Σάββατο (10/01), στο FA Cup, έλαβε χώρα μία από τις πιο εντυπωσιακές «εκπλήξεις» της διοργάνωσης, καθώς μια ομάδα από την 6η κατηγορία, κατάφερε να αποκλείσει την Κυπελλούχο Αγγλίας.
Το επίτευγμα αυτό έγινε viral γρήγορα στα social media, με ένα βίντεο που τραβάει την… προσοχή, πρωταγωνιστώντας ο Σαμ Χίθκοουτ. Πριν από λίγες ημέρες, μπορεί να μην είχε αυτή τη φήμη. Όμως, τώρα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους «ήρωες» για τη Μάκλσφιλντ στο FA Cup.
Ο Σαμ Χίθκοουτ ήταν βασικός απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, παίζοντας σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και συμμετέχοντας σε κάτι που μοιάζει με ένα από τα πιο όμορφα «παραμύθια» του ποδοσφαίρου στον θεσμό.
Μετά από αυτήν την αξέχαστη εμπειρία, ο 28χρονος αμυντικός επέστρεψε στην καθημερινή του ζωή. Ποια είναι αυτή; Η εργασία του ως δάσκαλος γυμναστικής, όπου διδάσκει μικρά παιδιά στο σχολείο.
Η επιστροφή του στο σχολικό περιβάλλον είχε μια θερμή υποδοχή. Τα παιδιά συγκεντρώθηκαν και τον υποδέχθηκαν με επευφημίες, βλέποντάς τον σαν έναν πραγματικό «ήρωα» για το αξιοσημείωτο του κατόρθωμα.
Συνεχή χειροκροτήματα συνόδευσαν την είσοδό του, για τον δάσκαλό τους, ο οποίος μόλις είχε το απόλυτο όνειρο. Αναμφίβολα, ο Σαμ Χίθκοουτ δεν θα αντάλλασσε αυτήν τη στιγμή της αγάπης και αναγνώρισης με πολλά πράγματα.