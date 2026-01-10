Η Μάκλσφιλντ προκάλεσε το απόλυτο «σοκ» στην Κρίσταλ Πάλας! Μία ομάδα της 6ης κατηγορίας πέταξε εκτός FA Cup την κάτοχο του τροπαίου, με «στρατηγό» τον αδερφό του Γουέιν Ρούνεϊ!

Μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις, εάν όχι η μεγαλύτερη, έγινε στον 3ο γύρο του FA Cup, με την Μάκλσφιλντ να ζει μία ημέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας.

Πρόκειται για μία ομάδα από την 6η κατηγορία της Αγγλίας (!), που αντιμετώπιζε την κάτοχο του θεσμού. Κι όμως, το απίθανο έγινε πραγματικότητα, με την «υπογραφή» του Τζον Ρούνεϊ!

Η Μάκλσφιλντ έριξε στο… καναβάτσο την Κρίσταλ Πάλας της Premier League, επικράτησε με 2-1, έχοντας βρεθεί μάλιστα μπροστά με δύο τέρματα και έτσι, είναι εκείνη που θα βρεθεί στην επόμενη φάση του θεσμού!

THE GREATEST FA CUP SHOCK EVER? 🏆



Macclesfield, 117 league places below Crystal Palace, have done it!!! pic.twitter.com/rub2XtnZxZ — BBC Sport (@BBCSport) January 10, 2026

Το δίχως άλλο, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα «σοκ» που έχει σημειωθεί ποτέ στην ιστορία της διοργάνωσης, αλλά και ένα τεράστιο «φιάσκο» για την Κρίσταλ Πάλας.

Παράλληλα, το όνομα του προπονητή της Μάκλσφιλντ φέρνει αρκετές… θύμησε και εννοείται πως δεν πρόκειται για συνωνυμία.

Γι’ αυτόν τον λόγο, άλλωστε, ο Γουέιν Ρούνεϊ βρέθηκε στο γήπεδο, για να παρακολουθήσει τη δουλειά του αδερφού του, ως προπονητής.

Wayne Rooney watching on as his younger brother John Rooney leads 2-0 against the FA Cup holders Crystal Palace.



What a moment for the family. 👏 pic.twitter.com/Md3mXOisCp — george (@StokeyyG2) January 10, 2026

Ο Τζον Ρούνεϊ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Μάκλσφιλντ το περασμένο καλοκαίρι, όμως σίγουρα δεν περίμενε πως θα ζήσει μία μέρα, σαν αυτήν που ήρθε απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας.

Κι όμως, το «παραμύθι» έλαβε… σάρκα και οστά, ο σύλλογος της 6ης κατηγορίας συνεχίζει να ονειρεύτει και ο Γουέιν Ρούνεϊ θα είναι ιδιαίτερα περήφανος για τον αδερφό του!

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως είναι μόλις η πρώτη φορά από το 1909, που ο κάτοχος του FA Cup γνωρίζει τον αποκλεισμό από… ερασιτεχνική ομάδα!