Η θητεία του Ζοσέ Μουρίνιο στη Φενέρμπαχτσε ολοκληρώθηκε πρόωρα και στην Αγγλία τον «συνδέουν» με τη Νότιγχαμ Φόρεστ!

Φαβορί για να επιστρέψει στην Premier League και συγκεκριμένα τη Νότιγχαμ Φόρεστ, μοιάζει ο Ζοσέ Μουρίνιο, σύμφωνα με ΜΜΕ της Αγγλίας.

Ο μέχρι πρότινος προπονητής της Φενέρμπαχτσε, «πλήρωσε» τον αποκλεισμό από τη League Phase του Champions League.

«Ευχαριστούμε τον Ζοσέ Μουρίνιο για την προσπάθειά του και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην καριέρα του στο μέλλον», ανέφερε η ανακοίνωση του τουρκικού συλλόγου.

Και πριν καλά-καλά καταλαγιάσει η σκόνη του «αντίο» στη Φενέρ, φούντωσαν οι φήμες περί επιστροφής στην Αγγλία!

🚨 BREAKING: Fenerbahçe part ways with José Mourinho as Portuguese head coach won’t continue at the club. ⚠️



The decision has been made after missing on qualification to Champions League. pic.twitter.com/xNcRqRYfH0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

Μιλώντας στο Football Insider ο Μικ Μπράουν, πρώην αρχισκάουτερ των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Σάντερλαντ, ανέφερε:

«Μαθαίνω πως η Νότιγχαμ Φόρεστ ίσως εξετάσει τον Ζοσέ Μουρίνιο. Θεωρώ πως θα ήταν ανοιχτός στο ενδεχόμενο να αναλάβει τη συγκεκριμένη δουλειά, γιατί πάντα είχε στο μυαλό του την επιστροφή στην Premier League.

Η αντικατάσταση του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο θα ήταν κίνηση με ρίσκο, οπότε ποιος καταλληλότερος από τον Μουρίνιο;»