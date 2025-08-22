Κάτι δείχνει να έχει στραβώσει ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον προπονητή της Νότιγχαμ, Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Στην πόρτα της εξόδου της Νότιγχαμ Φόρεστ ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο; Έτσι φαίνεται και δεν το έκρυψε – με τον τρόπο του – όταν ρωτήθηκε για τη σχέση του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σε μία ποδοσφαιρική σχέση, συνήθως οι πρώτοι που φεύγουν – οι λεγόμενοι αναλώσιμοι – είναι οι προπονητές. Και παρότι η πορεία της Νότιγχαμ Φόρεστ την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, ήταν αρκετά ικανοποιητική, ο «τιμονιέρης» της μοιάζει πιο κοντά από ποτέ στο να αποχωρήσει.

Λίγες ώρες αφότου «φούντωσαν» τα σενάριο απομάκρυνσης του Πορτογάλου τεχνικού από τον πάγκο της ομάδας, με μερικά ονόματα μάλιστα να έρχονται στη φόρα μεταξύ των οποίων και εκείνο του Άγγελου Ποστέκογλου, ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο έριξε κι άλλο… λάδι στη φωτιά.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής (22/8) πριν από κάθε αγώνα, ο ίδιος απάντησε σε ερώτηση που του έγινε για τη σχέση του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και παραδέχθηκε πως πλέον δεν τα πάνε και τόσο καλά με τον ισχυρό άνδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Πιο συγκεκριμένα είπε… «Πάντα είχα πολύ καλή σχέση με τον ιδιοκτήτη, την προηγούμενη σεζόν ήταν πολύ, πολύ, πολύ στενή, σχεδόν σε καθημερινή βάση. Αυτή τη σεζόν, όχι και τόσο. Αλλά πάντα πιστεύω ότι ο διάλογος, αυτά που λες και η άποψή σου έχουν πάντα βαρύτητα.

Η ανησυχία μου είναι για την ομάδα και τη σεζόν που έχουμε μπροστά μας. Η σχέση μας έχει αλλάξει, δεν είναι τόσο στενή, δεν είναι σε καθημερινή βάση. Όχι, δεν είναι καλό. Πιστεύω ότι όλοι στον σύλλογο πρέπει να είναι κοντά, αλλά δεν είναι αυτή η πραγματικότητα».

"Our relationship has changed… it's not good."



Δηλώσεις που δείχνουν πως έχει στραβώσει το πράγμα και ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο μοιάζει με το 1μιση πόδι εκτός Νότιγχαμ.