Στέφανος Τζίμας και Μπάμπης Κωστούλας αγωνίστηκαν βασικοί για την Μπράιτον, κόντρα στην Άρσεναλ, με τους Άγγλους να «βλέπουν» ήδη κάποια θετικά στοιχεία.

Το ματς της Άρσεναλ με την Μπράιτον, για τον 4ο γύρο του Carabao Cup, είχε έντονο ελληνικό… χρώμα. Στέφανος Τζίμας και Μπάμπης Κωστούλας πήραν, αμφότεροι, φανέλα βασικού από τον Φαμπιάν Χιούρτζελερ.

Αν και οι «γλάροι» κατάφεραν να απειλήσουν σε περισσότερες περιπτώσεις τους Λονδρέζους, η ομάδα του Αρτέτα φρόντισε να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν. Έτσι, επικράτησε με 2-0 (29/10), χάρη στα τέρματα των Νουανέρι και Σάκα, και πέρασε στον επόμενο γύρο.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, που πέτυχε πριν λίγες ημέρες το πρώτο του γκολ στην Premier League, έγινε αλλαγή στο ημίχρονο, ενώ ο Τζίμας αγωνίστηκε σε ολόκληρη την αναμέτρηση.

Ο Κωστούλας πρόλαβε να κάνει 23 ενέργειες με την μπάλα, έχοντας 1 σουτ, 9/12 πάσες, 1 κλέψιμο και 1 ανάκτηση κατοχής, μαζί με 3 κερδισμένες μονομαχίες. Από την άλλη, ο άλλοτε επιθετικός του ΠΑΟΚ, μέτρησε 32 επαφές με την μπάλα, φτάνοντας σε 3 τελικές προσπάθειες. Είχε, επίσης, 9/12 πάσες, ενώ πήρε πίσω την κατοχή της μπάλας σε 4 περιπτώσεις και βγήκε νικητής σε 3 μονομαχίες.

Πώς σχολιάστηκε, όμως, η εμφάνιση των δύο Ελλήνων, από τους Άγγλους; Η σελίδα «thebrightonbase.com» έχει γράψει μία αναλυτική κριτική, για όλους τους ποδοσφαιριστές της Μπράιτον, στον συγκεκριμένο αγώνα. Τόσο ο Τζίμας, όσο και ο Κωστούλας, φαίνεται πως προσέφεραν αρκετά στον τομέα της πίεσης, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ιστοσελίδα, που είναι αφιερωμένη στους «γλάρους», ακόμα κι αν στην τελική προσπάθεια, δεν μπόρεσαν να έχουν ψύχραιμα τελειώματα.

Αναλυτικά, όσα γράφτηκαν για τους δύο ποδοσφαιριστές, από το «thebrightonbase.com»:

Για τον Τζίμα: «Πίεσε καλά, έδειξε πολλή ενέργεια, αλλά τελικά του έλειψε η ψυχραιμία μπροστά από το τέρμα. Έστειλε την καλύτερη ευκαιρία της αναμέτρησης των γλάρων άουτ, είχε κάποιες μισο-ευκαιρίες, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο δεν κατάφερε να φτάσει σε τελική προσπάθεια, ενώ αρχικά είχε κάνει τον Μοσκέρα να οπισθοχωρήσει μέσα στην περιοχή του».

Για τον Κωστούλα: «Ο Έλληνας επιθετικός εργάστηκε σκληρά και στα δύο άκρα του γηπέδου, καθώς προσπάθησε να χτίσει πάνω στο ελπιδοφόρο πρώτο γκολ του απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η επιθετική γραμμή της Μπράιτον έλειψε σε ρευστότητα μετά την απόσυρσή του».