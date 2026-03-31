Τι και αν ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι φαινόταν πως δεν θα πάει σε κάποια ομάδα μέχρι το καλοκαίρι; Η Τότεναμ πάει να κάνει τη μεγάλη «ανατροπή», αφού τον έχει «δελεάσει» για τα καλά!

Η Τότεναμ τις τελευταίες ώρες είναι σε αναζήτηση προπονητή, αφού ο Ίγκορ Τούντορ αποτελεί παρελθόν και με τη… βούλα.

Τα ονόματα που έχουν βγει στο «φως» της δημοσιότητας είναι πάρα πολλά. Το φαβορί και ο Νο.1 στόχος παραμένει ένας, αφού οι Λονδρέζοι θέλουν να κάνουν δικό τους τον Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι!

Παρ’ όλα αυτά, ο Ιταλός τεχνικός θα ήθελε αρχικά να μείνει χωρίς ομάδα μέχρι και το καλοκαίρι, ώστε να δει τότε τις προτάσεις του και αν η Τότεναμ θα συνεχίσει στην Premier League.

Κι όμως, το πιο «γρήγορο διαζύγιο» στην ιστορία της Τότεναμ δεν ανήκει στον Τούντορ Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά το «διαζύγιο» του Ίγκορ Τούντορ δεν ήταν το πιο… γρήγορο στην ιστορία της Τότεναμ στην Premier League!

Όμως, τα «σπιρούνια» όλα δείχνουν ότι πάνε για τη μεγάλη «ανατροπή», αφού έχουν «δελεάσει» για τα καλά τον πρώην τεχνικό της Μπράιτον.

Οι λόγοι; Είναι πάρα πολύ απλοί. Αρχικά, σύμφωνα με πάρα πολλά δημοσιεύματα του προσφέρουν ένα συμβόλαιο με μεγάλη χρονική διάρκεια.

🚨 BREAKING: Roberto De Zerbi is now close to an agreement with Spurs following a breakthrough in talks. Five-year contract on offer.



De Zerbi had told Spurs last week he wanted to wait until summer, but a lucrative long-term deal has made him open to taking the job now.



🤝… pic.twitter.com/SJHBAu09Oa — Ben Jacobs (@JacobsBen) March 30, 2026

Μάλιστα, δεν θα ήταν απίθανο να υπάρξει συμφωνία για τα επόμενα πέντε χρόνια. Από εκεί και πέρα, όλα δείχνουν ότι αν καταφέρει να «σώσει» την Τότεναμ, τότε θα λάβει ένα τεράστιο οικονομικό bonus!

Την ίδια ώρα, και το ποσό που θα λαμβάνει ως μισθό θα είναι το τρίτο μεγαλύτερο στην Premier League! Κι όμως, αφού μπροστά του θα είναι μονάχα οι Μικέλ Αρτέτα και Πεπ Γκουαρδιόλα, με τον τεχνικό της Άρσεναλ να παίρνει περίπου 15.000.000 λίρες τον χρόνο!

Επομένως, αν ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι πει το «ναι», τότε θα λαμβάνει ένα ποσό λίγο μικρότερο από αυτό του Ισπανού τεχνικού. Παράλληλα, η Τότεναμ κάνει ακόμα μία… υποχώρηση, αφού όπως αναφέρει η «Daily Mail», αν υπάρξει υποβιβασμός ο Ιταλός προπονητής θα μπορεί να «σπάσει» τη συμφωνία!

Σε ένα deal που δείχνει το πόσο πολύ τον θέλουν οι Λονδρέζοι στο δυναμικό τους.