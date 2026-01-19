Ο Χρήστος Μανδάς όλα δείχνουν ότι «μετακομίζει» στην Premier League, σε μία συνθήκη, που μπορεί να είναι προσωρινή ή και μόνιμη!

Ο Χρήστος Μανδάς είναι μία… ανάσα από τη μεταγραφή του στην Μπόρνμουθ!

Όπως αναφέρουν και κορυφαίοι δημισογράφοι, όλα έχουν δρομολογηθεί και πλέον είναι θέμα χρόνου να έχουμε deal.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας δεν είχε μεγάλο χρόνο συμμετοχής και ήθελε να πάει κάπου, ώστε να παίζει. Και έτσι έγινε, αφού είναι κοντά στο όνειρο της Premier League.

Σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικομπς οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει για δανεισμό μέχρι το τέλος της σεζόν.

Μάλιστα, έχει τοποθετηθεί και ρήτρα αγοράς, που μπορεί να γίνει και υποχρεωτική. Ωστόσο, θα πρέπει να «τσεκαριστούν» δύο κουτάκια.

Το ένα έχει να κάνει με το ότι η Μπόρνμουθ πρέπει να βγει στην Ευρώπη, ενώ παράλληλα ο Χρήστος Μανδάς θα πρέπει να «πιάσει» συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών.

Αν έχουμε τον συνδυασμό αυτών των δύο πραγμάτων, τότε τα «κεράσια» θα πρέπει να καταβάλουν ένα ποσό λίγο κάτω από των 25.000.000 ευρώ!

Κι όλα αυτά, για να υπενθυμίσουμε ότι πριν από 3.5 χρόνια παραχωρήθηκε στους «λατσιάλι» έναντι 1.300.000 ευρώ. Δηλαδή, μιλάμε για σχεδόν 20 φορές πιο πάνω την τιμή του!

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Μπεν Τζέικομπς:

«Η Μπόρνμουθ είναι κοντά στην υπογραφή του τερματοφύλακα της Λάτσιο, Χρήστου Μαντά, με τη μορφή δανεισμού και υπό όρους υποχρέωσης αγοράς. Η οψιόν αγοράς αναμένεται να κοστίσει κάτω από 25 εκατομμύρια ευρώ και θα καταστεί υποχρεωτική εάν η Μπόρνμουθ προκριθεί στην Ευρώπη και ο Μανδάς παίξει αρκετά παιχνίδια στο δεύτερο μισό της σεζόν».