Το αδιανόητο αρνητικό σερί της Τσέλσι, που επιστρέφει τους Λονδρέζους πίσω στο 1912!

Η Τσέλσι δεν κατάφερε να επικρατήσει ούτε κόντρα στην Μπράιτον! Μάλιστα, ηττήθηκε με 3-0 (21/04) στο AMEX και για άλλη μια φορά δεν κατάφερε να βρει δίχτυα στην Premier League.

Για την ακρίβεια, αυτή ήταν η πέμπτη διαδοχική αγωνιστική στο αγγλικό πρωτάθλημα, που οι Λονδρέζοι φεύγουν ηττημένοι από τον αγωνιστικό, μένοντας παράλληλα μακριά από τα αντίπαλα δίχτυα.

Όπως είναι λογικό, το συγκεκριμένο στατιστικό μόνο συνηθισμένο δεν μπορεί να θεωρείται για τους «μπλε».

Chelsea have lost five league games in a row without scoring for the first time since 1912 – the year the Titanic sank. pic.twitter.com/ZkWIoisLx5 — Match of the Day (@BBCMOTD) April 21, 2026

Για να εντοπίσουμε την τελευταία φορά που η Τσέλσι κατέγραψε κάτι αντίστοιχο, είναι απαραίτητο να επιστρέψουμε 114 χρόνια πίσω!

Κι όμως, δεν πρόκειται για κάποιο λάθος! Η τελευταία φορά που οι «μπλε» γνώρισαν πέντε σερί ήττα, δίχως να καταφέρουν να σκοράρουν, σημειώθηκε πίσω στο πολύ μακρινό 1912. Τη χρονιά, δηλαδή, που βυθίστηκε ο Τιτανικός!

Και όπως φαίνεται, σε ένα… απογοητευτικό ναυάγιο οδεύει και η φετινή χρονιά της Τσέλσι.

Οι πέντε σερί ήττες στην Premier League:

Τσέλσι-Νιούκαστλ 0-1

‘Εβερτον-Τσέλσι 3-0

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι 0-3

Τσέλσι-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0-1

Μπράιτον-Τσέλσι 3-0