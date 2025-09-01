H Λίβερπουλ κάνει απίστευτα πράγματα στη μεταγραφική περίοδο, που διανύουμε και λίγο πριν το deadline, είναι έτοιμη να «κλείσει» κι άλλον παίκτη, μετά τον Αλεξάντερ Ίσακ.

Αλεξάντερ Ίσακ και «τέλος». Πολλοί νόμιζαν ότι οι μεταγραφές για τη Λίβερπουλ είχαν «κλείσει», όμως, κάτι τέτοιο δεν ισχύει!

Τι και θα βγάλει από την… τσέπη της περίπου 150.000.000 ευρώ, για να κάνει δικό της τον επιθετικό της Νιούκαστλ. Θέλει να βάλει «φωτιά», μια και καλή στο παζάρι των μεταγραφών, λίγο πριν το deadline της Premier League!

O Μαρκ Γκέχι ήταν ο διακαής πόθος του Άρνε Σλοτ για το κέντρο της άμυνας της Λίβερπουλ. Ωστόσο, παρά τις αρχικές επαφές με την Κρίσταλ Πάλας, η περίπτωσή του δεν προχώρησε.

Παρ’ όλα αυτά, όπως μεταφέρει o Άγγλος δημοσιογράφος, Μπεν Τζέικομπς, η μεταγραφή είναι έτοιμη να ολοκληρωθεί!

Μάλιστα, αν έρθει σύντομα η συμφωνία των δύο ομάδων, ο Μαρκ Γκέχι θα περάσει τα εργομετρικά στο Λονδίνο, ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος!

Να υπενθυμίσουμε, πως το μεταγραφικό παζάρι στην Premier League «κλείνει» στις 21:00 το βράδυ.

🚨 Liverpool mantain optimism to get green light for Marc Guehi from Crystal Palace. Deal still on. pic.twitter.com/MVZLWTBHDG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Μπεν Τζέικομπς:

«ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Η Λίβερπουλ είναι πλέον βέβαιη ότι θα ολοκληρώσει τη συμφωνία για τον Μαρκ Γκέχι. Αναμένεται συμφωνία, αλλά είναι ένας αγώνας δρόμου ενάντια στον χρόνο. Οι ιατρικές εξετάσεις θα γίνουν στο Λονδίνο σε περίπτωση που γίνει η μεταγραφή».