Τι και αν ο Φλόριαν Βιρτς έγινε η ακριβότερη μεταγραφή της Premier League πριν από λίγο καιρό; Η Λίβερπουλ «σπάει» τα ταμεία της ξανά!
Αυτή τη φορά για τον Αλεξάντερ Ίσακ, που την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, όλα δείχνουν ότι θα γίνει η ακριβότερη απόκτηση στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου!
Η Νιούκαστλ, σύμφωνα με έγκριτους δημοσιογράφους, θα βάλει στα ταμεία της, κάτι παραπάνω από 144.000.000 ευρώ!
Ωστόσο, αυτό το νούμερο θα μπορούσε να ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Πώς θα γινόταν αυτό; Αν δεν υπήρχε το «solidarity».
Η FIFA υποχρεώνει όλες τις ομάδες να πληρώνουν τα κλαμπ, που «βοήθησαν» τον ποδοσφαιριστή να αναπτυχθεί από τα 13-22 να έχουν όφελος από τη μεταγραφή του.
Στην περίπτωση του Αλεξάντερ Ίσακ αυτά τα χρήματα είναι περίπου 5.700.000 ευρώ, που θα πάνε σε Μπορούσια Ντόρτμουντ, Βίλεμ, ΑΙΚ Στοκχόλμης και Ρεάλ Σοσιεδάδ.
Κι αυτό, γιατί ήταν οι ομάδες, που τον πίστεψαν σε νεαρή ηλικία και επωφελούνται, μέσω του «solidarity»!
Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο:
«Ο Αλεξάντερ Ισάκ φτάνει στο Λίβερπουλ για να υπογράψει ένα εξαετές συμβόλαιο που θα ισχύει έως τον Ιούνιο του 2031. Η συμφωνία θα κοστίσει 125 εκατομμύρια λίρες στη Λίβερπουλ. H Νιούκαστλ θα λάβει 130 εκατομμύρια λίρες — συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής αλληλεγγύης. Η Λίβερπουλ και η Νιούκαστλ έχουν ήδη αρχίσει την ανταλλαγή εγγράφων από τη μια μέρα στην άλλη».