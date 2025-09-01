Η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία της Premier League είναι καθ’ οδόν. Ο Αλεξάντερ Ίσακ μετακομίζει στη Λίβερπουλ, με ένα ποσό ρεκόρ και 5.700.000 ευρώ, που θα «χάσει» η Νιούκαστλ.

Τι και αν ο Φλόριαν Βιρτς έγινε η ακριβότερη μεταγραφή της Premier League πριν από λίγο καιρό; Η Λίβερπουλ «σπάει» τα ταμεία της ξανά!

Αυτή τη φορά για τον Αλεξάντερ Ίσακ, που την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, όλα δείχνουν ότι θα γίνει η ακριβότερη απόκτηση στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου!

Η Νιούκαστλ, σύμφωνα με έγκριτους δημοσιογράφους, θα βάλει στα ταμεία της, κάτι παραπάνω από 144.000.000 ευρώ!

🚨💣 BREAKING: Alexander Isak to Liverpool, here we go! Deal agreed now for £130m transfer fee. Record move for Premier League.



Isak, on his way today for medical tests as new Liverpool player after long term deal agreed months ago.



It was always ONLY Liverpool for Isak. pic.twitter.com/AGnXqBKsmX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025

Ωστόσο, αυτό το νούμερο θα μπορούσε να ήταν ακόμα μεγαλύτερο. Πώς θα γινόταν αυτό; Αν δεν υπήρχε το «solidarity».

Η FIFA υποχρεώνει όλες τις ομάδες να πληρώνουν τα κλαμπ, που «βοήθησαν» τον ποδοσφαιριστή να αναπτυχθεί από τα 13-22 να έχουν όφελος από τη μεταγραφή του.

BREAKING! Liverpool and Newcastle have come to an agreement for the transfer of Alexander Isak with Sky Sports News understanding Liverpool will pay a fixed fee of £125m, a British record transfer for the Swedish striker 📝 pic.twitter.com/l2JVsnqITG — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 31, 2025

Στην περίπτωση του Αλεξάντερ Ίσακ αυτά τα χρήματα είναι περίπου 5.700.000 ευρώ, που θα πάνε σε Μπορούσια Ντόρτμουντ, Βίλεμ, ΑΙΚ Στοκχόλμης και Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Κι αυτό, γιατί ήταν οι ομάδες, που τον πίστεψαν σε νεαρή ηλικία και επωφελούνται, μέσω του «solidarity»!

We’ve finally freed Isak! ❤️ pic.twitter.com/HnUkMMLmH8 — The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) August 31, 2025

Αναλυτικά, τι αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο:

«Ο Αλεξάντερ Ισάκ φτάνει στο Λίβερπουλ για να υπογράψει ένα εξαετές συμβόλαιο που θα ισχύει έως τον Ιούνιο του 2031. Η συμφωνία θα κοστίσει 125 εκατομμύρια λίρες στη Λίβερπουλ. H Νιούκαστλ θα λάβει 130 εκατομμύρια λίρες — συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής αλληλεγγύης. Η Λίβερπουλ και η Νιούκαστλ έχουν ήδη αρχίσει την ανταλλαγή εγγράφων από τη μια μέρα στην άλλη».