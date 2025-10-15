Γιατί ο Έντσο Μαρέσκα δέχθηκε «βαριά» τιμωρία από την Premier League, λόγω ενός πανηγυρισμού του;

«Βαρύς» ήταν ο πέλεκυς για τον Έντσο Μαρέσκα από την Premier League. Ο Ιταλός τεχνικός πλήρωσε πολύ… ακριβά, τον έξαλλο πανηγυρισμό του, στο buzzer-beater του Εστεβάο, στο ματς της Τσέλσι απέναντι στη Λίβερπουλ.

Λίγο πριν από τη διακοπή για τους αγώνες των Εθνικών Ομάδων στα προκριματικά, οι Λονδρέζοι είχαν φτάσει σε μία «δραματική» νίκη επί της ομάδας του Σλοτ, επικρατώντας με 2-1, στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Η νίκη κρίθηκε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Εστεβάο πέτυχε το καθοριστικό γκολ, προκαλώντας έκρηξη ενθουσιασμού στους φιλάθλους της Τσέλσι.

Ο ενθουσιασμός αυτός «παρέσυρε» και τον Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τη χαρά του. Για την ακρίβεια, με ένα εντυπωσιακό σπριντ έτρεξε προς το σημαιάκι του κόρνερ για να πανηγυρίσει μαζί με τους παίκτες του. Λίγο αργότερα, ο διαιτητής Άντονι Τέιλορ του έδειξε δεύτερη κίτρινη κάρτα, με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Η FA δεν άφησε το περιστατικό χωρίς συνέπειες και τιμώρησε τον Μαρέσκα με αποκλεισμό μίας αγωνιστικής και πρόστιμο 8.000 λιρών για «ανάρμοστη συμπεριφορά».

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Enzo Maresca has received a one-match touchline ban and an £8,000 fine for his behaviour and conduct during the 2-1 win against Liverpool. pic.twitter.com/6rXcZswUR8 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 15, 2025

Έτσι, ο Ιταλός τεχνικός δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της Τσέλσι στο ματς απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ (18/10, 14:30), για την 8η αγωνιστική της Premier League.