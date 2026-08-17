Ο Χρήστος Τζόλης έχει βαλθεί να «τρελάνει» τους πάντες, αφού στον τελικό του Community Shield είχε μία επίδοση που κανείς δεν έχει «ακουμπήσει» από το 1996!

O Χρήστος Τζόλης έχει ξεκινήσει «ζεστός» τη νέα του «περιπέτεια» στην Άρσεναλ.

Από τα φιλικά είχε φανεί έτοιμος και ότι μπορεί να προσφέρει άμεσα λύσεις στην ομάδα του Μικέλ Αρτέτα!

Και αυτό αποδείχτηκε για ακόμα μία φορά στον τελικό του Community Shield απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι (16/08, 3-0).

Οι «κανονιέρηδες» με μία εξαιρετική εμφάνιση πήραν τον τίτλο και έστειλαν ένα ηχηρό «μήνυμα» εν όψει της συνέχειας.

Ο Έλληνας εξτρέμ μπορεί να μην σκόραρε κάποιο γκολ, αλλά τα όσα έκανε στον αγωνιστικό χώρο ήταν «ΜΑΓΙΚΑ»!

Η «μαγική» εμφάνιση του Τζόλη και το ρεκόρ

Ακούμπησε την μπάλα 42 φορές και μπόρεσε να γίνει «κακός μπελάς» για την άμυνα των «πολιτών».

Στο δημιουργικό κομμάτι ήταν εξαιρετικός, καθώς δημιούργησε δύο μεγάλες ευκαιρίες, είχε τρεις πάσες-κλειδιά και 73% ευστοχία στις πάσες του (19/26).

Απαρατήρητα δεν πέρασαν και τα όσα έκανε και στο αμυντικό κομμάτι, καθώς συχνά-πυκνά βοηθούσε τον Ρικάρντο Καλαφιόρι.

Tzolis vs ManCity.



Straight in the starting XI. He is going to have a very good first season for us. pic.twitter.com/7KRau7ZOdU — Sir Jenkinson (@theEpicGooner) August 17, 2026

Στο τέλος της αναμέτρησης το κοντέρ «έγραψε» 2/3 επιτυχημένα τάκλιν, δύο κλεψίματα, τέσσερις επανακτήσεις της μπάλας, αλλά και 5/14 κεδρισμένες μονομαχίες!

Παρ’ όλα αυτά, το πιο εντυπωσιακό στην εμφάνισή του είναι ό,τι μπόρεσε να πετύχει κάτι που έχει να γίνει από το 1996.

Μέσα σε όλα, ο Χρήστος Τζόλης μπόρεσε να «μοιράσει» και δύο ασίστ, καθώς «σέρβιρε» το δεύτερο και το τρίτο γκολ της ομάδας του.

Αρχικά, με το κεφάλι, για να σκοράρει ο Κάι Χάβερτς στο 28’ και μετέπειτα με μία μπαλιά-ξυράφι, που είχε τελικό αποδέκτη τον Μάρτιν Έντεγκααρντ στο 48ο λεπτό.

Δύο ασίστ στο επίσημο ντεμπούτο του και σε έναν τελικό Community Shield! Μία συνθήκη που είχαμε δει εδώ και 30 χρόνια σε ένα «μεγάλο ραντεβού».

2 – On what was his full @Arsenal debut, Christos Tzolis became the first player to assist 2+ goals in a Community Shield game since David Beckham in 1996 (v Newcastle).



Impact. pic.twitter.com/1NxcnhZS5j — OptaJoe (@OptaJoe) August 16, 2026

Για την ακρίβεια, τελευταία φορά που ένας παίκτης είχε «σερβίρει» δύο τέρματα ήταν στο μακρινό 1996, όταν και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ το είχε καταφέρει απέναντι στη Νιούκαστλ!

Από τότε κανείς άλλος δεν είχε «ακουμπήσει» την εν λόγω επίδοση. Μέχρι που ο Χρήστος Τζόλης έκανε το «παρθενικό» του επίσημο ματς με τους Λονδρέζους.