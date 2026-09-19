Το πρώτο «σοκ» για την Άρσεναλ ήρθε. Έπειτα από τέσσερις αναμετρήσεις παρέμενε «απόλυτη» στην Premier League, αλλά κόντρα στην Μπράιτον (19/09, 3-0) είχαμε αλλαγή δεδομένων.
Οι «γλάροι» είχαν μία τρομερή εμφάνιση, χωρίς να αφήσουν περιθώρια αντίδρασης. Ποιος ήταν «πρωτεργάτης» τους;
Ο Μπάμπης Κωστούλας! Ο Έλληνας επιθετικός τον τελευταίο καιρό είναι σε «δαιμονιώδη» κατάσταση και το απέδειξε, για ακόμα μία φορά.
Με μία εμφάνιση που «διέλυσε» τους Λονδρέζους, μιας και η επίθεση της Μπράιτον «έγραφε»… παντού το όνομά του.
Μπάμπη Κωστούλα, τι έκανες πάλι;
Τα σπουδαία ξεκίνησαν στο 31ο λεπτό, όταν και ο Πασκάλ Γκρος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έπειτα από «σερβίρισμα» του Μπάμπη Κωστούλα.
Όμως, ο Έλληνας επιθετικός -μάλλον- «ζήλεψε» τον συμπαίκτη του και στο 45’, με ένα απίθανο σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 2-0!
Πέρα από αυτά, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού τελείωσε την αναμέτρηση με 74% ευστοχία στις πάσες του (14/19), με μία εξ αυτών να «ξεκλειδώνει» την άμυνα της Άρσεναλ.
Παράλληλα, είχε δύο επανακτήσεις της μπάλας, ενώ κέρδισε τις 2/8 μονομαχίες που έδωσε.
Η συνολική του βαθμολογία στο Sofascore ήταν 7.8, αλλά αυτό που τον έκανε να «ξεχωρίσει» ήταν ο χώρος δράσης του!
Ο Μπάμπης Κωστούλας «κάλυψε» -σχεδόν- κάθε μέρους του επιθετικού τρίτου της ομάδας του.
Κι όμως, αφού μία γρήγορη ματιά δείχνει ότι ο 19χρονος ποδοσφαιριστής ήταν… παντού στην επίθεση της ομάδας του.
Σε μία εμφάνιση-όνειρο από τον Έλληνα επιθετικό που έχει μπει «φορτσάτος» στη σεζόν και ποιος ξέρει τι μπορεί να έχει η συνέχεια;