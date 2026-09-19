Μία απίθανη Μπράιτον, ένας ακόμα πιο ΤΡΟΜΕΡΟΣ Μπάμπης Κωστούλας, που τα έκανε όλα απέναντι στην Άρσεναλ (19/09, 3-0)!

Το πρώτο «σοκ» για την Άρσεναλ ήρθε. Έπειτα από τέσσερις αναμετρήσεις παρέμενε «απόλυτη» στην Premier League, αλλά κόντρα στην Μπράιτον (19/09, 3-0) είχαμε αλλαγή δεδομένων.

Οι «γλάροι» είχαν μία τρομερή εμφάνιση, χωρίς να αφήσουν περιθώρια αντίδρασης. Ποιος ήταν «πρωτεργάτης» τους;

THREE GOALS & THREE POINTS AT HOME! 💙🤍 pic.twitter.com/ng3vyJSPJx — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) September 19, 2026

Ο Μπάμπης Κωστούλας! Ο Έλληνας επιθετικός τον τελευταίο καιρό είναι σε «δαιμονιώδη» κατάσταση και το απέδειξε, για ακόμα μία φορά.

Με μία εμφάνιση που «διέλυσε» τους Λονδρέζους, μιας και η επίθεση της Μπράιτον «έγραφε»… παντού το όνομά του.

Charalampos Kostoulas. What a player. 🇬🇷💫 pic.twitter.com/GxOGBhS2aE — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) September 19, 2026

Μπάμπη Κωστούλα, τι έκανες πάλι;

Τα σπουδαία ξεκίνησαν στο 31ο λεπτό, όταν και ο Πασκάλ Γκρος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, έπειτα από «σερβίρισμα» του Μπάμπη Κωστούλα.

Όμως, ο Έλληνας επιθετικός -μάλλον- «ζήλεψε» τον συμπαίκτη του και στο 45’, με ένα απίθανο σουτ έξω από την περιοχή έκανε το 2-0!

Πέρα από αυτά, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού τελείωσε την αναμέτρηση με 74% ευστοχία στις πάσες του (14/19), με μία εξ αυτών να «ξεκλειδώνει» την άμυνα της Άρσεναλ.

Charalampos Kostoulas with a STUNNER vs. Arsenal.



Three goals in three games for the 19 year old 🔥 pic.twitter.com/rSFOmgr1E5 — B/R Football (@brfootball) September 19, 2026

Παράλληλα, είχε δύο επανακτήσεις της μπάλας, ενώ κέρδισε τις 2/8 μονομαχίες που έδωσε.

Η συνολική του βαθμολογία στο Sofascore ήταν 7.8, αλλά αυτό που τον έκανε να «ξεχωρίσει» ήταν ο χώρος δράσης του!

Ο Μπάμπης Κωστούλας «κάλυψε» -σχεδόν- κάθε μέρους του επιθετικού τρίτου της ομάδας του.

Credits: Sofascore

Κι όμως, αφού μία γρήγορη ματιά δείχνει ότι ο 19χρονος ποδοσφαιριστής ήταν… παντού στην επίθεση της ομάδας του.

Σε μία εμφάνιση-όνειρο από τον Έλληνα επιθετικό που έχει μπει «φορτσάτος» στη σεζόν και ποιος ξέρει τι μπορεί να έχει η συνέχεια;