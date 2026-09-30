Πλέον, έγινε γνωστό και από «επίσημα χείλια». Η Premier League ανακοίνωσε ότι η Μάντσεστερ Σίτι είναι ένοχη για 115 οικονομικές παραβάσεις. Τι ακολουθεί;

Στην Αγγλία η μία «βόμβα» σκάει, μετά την άλλη. Το θέμα που μιλάει όλος ο κόσμος τον τελευταίο καιρό αφορά την εξέλιξη της υπόθεσης της Μάντσεστερ Σίτι.

Δεν πάνε πολλά 24ωρα, από όταν η Ανεξάρτητη Επιτροπή έκανε γνωστό πως οι «πολίτες» είναι ένοχοι για 114 απ’ τις 115 οικονομικές παραβάσεις που έχουν στην… πλάτη τους.

🚨 MAJOR BREAKING: Premier League confirm an independent Commission has found Manchester City GUILTY OF ALL CHARGES related to serious breaches of the Premier League’s financial rules over a nine-season period, and the majority of charges in relation to its failure to co-operate… pic.twitter.com/DBPrMnvVL3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 29, 2026

Παρ’ όλα αυτά, δεν υπήρχε τίποτα επίσημο, παρά μόνο ορισμένα δημοσιεύματα από κορυφαίους δημοσιογράφους και ΜΜΕ του εξωτερικού.

Όμως, ήρθαν και τα πρώτα λόγια από «επίσημα λόγια». Η Premier League με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό πως η Μάντσεστερ Σίτι είναι ένοχη για ΟΛΕΣ τις οικονομικές παραβάσεις που έχει κατηγορηθεί.

Σε μία εξέλιξη που μπορεί να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Ποια είναι η «επόμενη μέρα»;

Manchester City have been found guilty of “sham payments” and artificially inflating their revenue by more than £900million in a damning verdict reached by an independent regulatory commission investigating more than 100 charges levied by the Premier League.



Full story from… pic.twitter.com/fOlRU0lZjM — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 29, 2026

Η «επόμενη μέρα» της υπόθεσης της Σίτι

Αρχικά, οι «πολίτες» έχουν το δικαίωμα της έφεσης, έως και τις 2 Οκτωβρίου. Κάτι που μοιάζει -σχεδόν- βέβαιο πως θα συμβεί.

Οι κατηγορίες που τους «βαραίνουν» είναι πολλές. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Λίγκας, η Επιτροπή έκρινε πως από τη σεζόν 2009-10 έως και τη σεζόν 2017-18 υπήρξαν συμφωνίες με συνεργάτες που δεν είχαν την πραγματική τους οικονομική σχέση.

The Premier League has confirmed that Manchester City have been found guilty of all charges related to breaches of Premier League financial rules between 2009-10 and 2017-18.



An independent Commission found that during that time period, the club arranged "sham contracts" with a… pic.twitter.com/t9ogxFsXD6 — BBC Sport (@BBCSport) September 29, 2026

Παράλληλα, η Μάντσεστερ Σίτι φέρεται πως έχει αποκρύψει οικονομικά στοιχεία από τις ποδοσφαιρικές Αρχής, ενώ πολλές φορές έχει «ξεπεράσει» το όριο δαπανών, τόσο στην Premier League, όσο και στην UEFA.

Τα πολλά «ερωτηματικά» είναι γύρω από την πιθανή τιμωρία. Θα υπάρξει ξεχωριστή ακρόαση για την επιβολή της ποινής, που θα είναι κεκλεισμένων των θυρών και εμπιστευτικοί.

Οι «πιθανές λύσεις» μπορεί να είναι η αφαίρεση τίτλων, ο υποβιβασμός, η αφαίρεση βαθμών, αλλά και τα χρηματικά πρόστιμα.

Από τη στιγμή που γίνει γνωστή η τιμωρία υπάρχει δυνατότητα προσβολής της, κάτι που η Μάντσεστερ Σίτι -δεδομένα- θα κάνει.

Σε μία υπόθεση που η Premier League θέλει να την «τρέξει» πολύ γρήγορα, σε αντίθεση με την ομάδα του Έντσο Μαρέσκα.