Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος πάει… φορτσάτος στην Εθνική, καθώς αν δει κανείς τους αριθμούς του στην Championship θα νομίζει πως μιλάμε για μεσοεπιθετικό!

H Γουέστ Χαμ ήταν μία από τις ομάδες, που την περασμένη σεζόν είπαν «αντίο» στην Premier League. Γι’ αυτό και είχαν δημιουργηθεί πολλές φήμες γύρω από το όνομα του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός είχε μία πολύ καλή παρουσία και τα δημοσιεύματα για ενδιαφέρον από άλλες ομάδες ήταν αρκετά.

Παρ’ όλα αυτά, τίποτα δεν επαληθεύτηκε, καθώς παρέμεινε στα «σφυριά» και η εκκίνησή του στην Championship κάθε άλλο, παρά παίκτη της θέσης του θυμίζει!

Our international Irons 🌍 pic.twitter.com/o8rKGgwyjH — West Ham United (@WestHam) September 22, 2026

Η τρομερή εκκίνηση του Μαυροπάνου

Η Γουέστ Χαμ είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί, για να πάρει και την άνοδο στα «μεγάλα σαλόνια».

Γεγονός, που το έχει αποδείξει με το… καλημέρα. Αυτή τη στιγμή είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας και στο -2 από τη Σουόνσι.

Ωστόσο, για να είναι εκεί έχει βάλει το «λιθαράκι» του και ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος.

Millwall 2-2 West Ham



Mavropanos 🥶🇬🇷 pic.twitter.com/zHTgd7wXyu — 20 (@jstmci0_) September 19, 2026

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση τον τελευταίο καιρό και οι αριθμοί του θυμίζουν… μεσοεπιθετικό!

Αρχικά, έχει παίξει σε 7/8 αγωνιστικές, σε όλες βασικός, έχοντας γίνει μονάχα μία φορά αλλαγή.

Σε αυτά τα παιχνίδια μετράει 4.9 απομακρύνσεις, 2.4 επανακτήσεις της μπάλας, 1.3 επιτυχημένα τάκλιν αλλά έχει και 66% κερδισμένες μονομαχίες ανά παιχνίδι!

What on earth is Mavropanos doing in the Championship?! 😭🇬🇷🔥



He’s a centre-back… yet somehow Konstantinos Mavropanos is up there among the league’s top scorers. 🤯⚽️ pic.twitter.com/E3bsZIV6oM — SportyTV (@SportyTV) September 22, 2026

Παράλληλα, οι κατά μέσο όρο επαφές του είναι 83.9, με το ποσοστό ευστοχίας του στις πάσες στο 88%! Αριθμοί από μόνοι τους που είναι πάρα πολύ καλοί.

Όμως, τα σπουδαία θα τα βρει κανείς στα επιθετικά του στατιστικά. Στα τελευταία πέντε παιχνίδια, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος έχει σκοράρει τέσσερα γκολ!

Dinos Mavropanos has been directly involved in FOUR goals across his last FIVE games for West Ham. 🤯🇬🇷⚒️



For a centre-back, that is some ridiculous attacking output, with all four goal contributions having come from set-piece situations. pic.twitter.com/jcvhD9dvOC — Hammers Hub (@HammersHubWHUFC) September 17, 2026

Κι όμως, γι’ αυτό και είναι στη Νο.4 των πρώτων σκόρερ του πρωταθλήματος. Μάλιστα, έχει 1.9 σουτ ανά παιχνίδι, ενώ έχει χάσει και τέσσερις μεγάλες ευκαιρίες. Kι όλα αυτά, ενώ στο Carabao Cup έχει καταφέρει να «γράψει» και μία ασίστ.

Νούμερα που σε καμία περίπτωση δεν θυμίζουν έναν κεντρικό αμυντικό.