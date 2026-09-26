Ο «κακός χαμός» επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην Αγγλία και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο για τη Μάντσεστερ Σίτι.
Όπως έγινε γνωστό από τον Ντέιβιντ Ορνστάιν, οι «πολίτες» κρίθηκαν ένοχοι από την Ανεξάρτητη Επιτροπή, για τις 114 απ’ τις 115 οικονομικές παραβάσεις που κατηγορούνται.
Ωστόσο, τόσο η Premier League, όσο και η ίδια η ομάδα αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε επίσημες δηλώσεις, με το μόνο που να έχει γίνει γνωστό από την πλευρά των «γαλάζιων» να είναι ότι η διαδικασία έχει και συνέχεια.
Παρ’ όλα αυτά, η Μάντσεστερ Σίτι -όπως καταλαβαίνει κανείς- θα ασκήσει έφεση, αν και ακόμα δεν έχουν αποφασιστεί οι κυρώσεις.
Τιμωρίες που μπορούν να «πλήξουν» πάρα πολύ σοβαρά το παρόν, το μέλλον, αλλά και το παρελθόν του συλλόγου.
Μερικές εξ αυτών είναι αρκετά εξοντωτικές, καθώς υπάρχει ένα ενδεχόμενο η ομάδα του Μάντσεστερ να υποβιβαστεί, μέχρι και τη National League!
Δηλαδή, να «πέσει» στα ερασιτεχνικά, ενώ τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί σε Ευρώπη και Αγγλία.
Παράλληλα, είναι «ανοιχτό» να υπάρξει και μία σημαντική αφαίρεση βαθμών για μία σεζόν. Γεγονός, που μπορεί να φέρει πάλι υποβιβασμό, αφού θα μοιάζει αδύνατο να «καλύψει» το κενό των βαθμών που θα «χάσει».
Το χρηματικό πρόστιμο μπορεί να είναι επίσης μία τιμωρία, ενώ μπορεί η Μάντσεστερ Σίτι να «χάσει» και τις Premier League των τελευταίων ετών.
Πιο συγκεκριμένα, αυτές των 2013 και 2018 να «μεταφερθούν» στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και εκείνη του 2014 στη Λίβερπουλ.
Ωστόσο, μένει να φανεί ποια θα είναι η τελική ετυμηγορία σε μία υπόθεση που θα μας απασχολήσει τον επόμενο καιρό.