Απόφαση-βόμβα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι βρέθηκε ένοχη για 114 οικονομικές παραβάσεις. Τι ακολουθεί από εδώ και πέρα;

Ο «κακός χαμός» επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην Αγγλία και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο για τη Μάντσεστερ Σίτι.

Όπως έγινε γνωστό από τον Ντέιβιντ Ορνστάιν, οι «πολίτες» κρίθηκαν ένοχοι από την Ανεξάρτητη Επιτροπή, για τις 114 απ’ τις 115 οικονομικές παραβάσεις που κατηγορούνται.

🚨 EXCLUSIVE: Manchester City found guilty on virtually all charges relating to breaches of Premier League financial regulations. #MCFC expected to appeal against verdict issued by independent commission. Sanctions undecided, process ongoing @TheAthleticFC https://t.co/Muxqp4beK9 — David Ornstein (@David_Ornstein) September 25, 2026

Ωστόσο, τόσο η Premier League, όσο και η ίδια η ομάδα αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε επίσημες δηλώσεις, με το μόνο που να έχει γίνει γνωστό από την πλευρά των «γαλάζιων» να είναι ότι η διαδικασία έχει και συνέχεια.

Παρ’ όλα αυτά, η Μάντσεστερ Σίτι -όπως καταλαβαίνει κανείς- θα ασκήσει έφεση, αν και ακόμα δεν έχουν αποφασιστεί οι κυρώσεις.

Τιμωρίες που μπορούν να «πλήξουν» πάρα πολύ σοβαρά το παρόν, το μέλλον, αλλά και το παρελθόν του συλλόγου.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐌𝐀𝐍 𝐂𝐈𝐓𝐘 𝐅𝐎𝐔𝐍𝐃 𝐆𝐔𝐈𝐋𝐓𝐘 𝐎𝐍 𝟏𝟏𝟒 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝟏𝟏𝟓 𝐏𝐑𝐄𝐌𝐈𝐄𝐑 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐆𝐄𝐒 🤯



According to @David_Ornstein, Manchester City have been found guilty on 114 of the 115 charges relating to breaches of the Premier League’s… pic.twitter.com/FSLWiMjsPv — 433 (@433) September 25, 2026

Μερικές εξ αυτών είναι αρκετά εξοντωτικές, καθώς υπάρχει ένα ενδεχόμενο η ομάδα του Μάντσεστερ να υποβιβαστεί, μέχρι και τη National League!

Δηλαδή, να «πέσει» στα ερασιτεχνικά, ενώ τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί σε Ευρώπη και Αγγλία.

🚨 BREAKING: The independent panel ruling on Manchester City’s 115 charges have found the club guilty on most of the charges.



Premier League clubs were updated on the case, but Manchester City are expected to appeal.



EPL are confident on a satisfactory conclusion but there is… pic.twitter.com/6bTAekQefG — Ben Jacobs (@JacobsBen) September 25, 2026

Παράλληλα, είναι «ανοιχτό» να υπάρξει και μία σημαντική αφαίρεση βαθμών για μία σεζόν. Γεγονός, που μπορεί να φέρει πάλι υποβιβασμό, αφού θα μοιάζει αδύνατο να «καλύψει» το κενό των βαθμών που θα «χάσει».

Το χρηματικό πρόστιμο μπορεί να είναι επίσης μία τιμωρία, ενώ μπορεί η Μάντσεστερ Σίτι να «χάσει» και τις Premier League των τελευταίων ετών.

Premier League clubs are planning legal action in response to Manchester City being found guilty on almost all the charges relating to breaches of the league’s financial regulations.



Several teams mobilised leading lawyers some time ago to ascertain what they may be eligible to… pic.twitter.com/uioXYOsEot — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 25, 2026

Πιο συγκεκριμένα, αυτές των 2013 και 2018 να «μεταφερθούν» στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και εκείνη του 2014 στη Λίβερπουλ.

Ωστόσο, μένει να φανεί ποια θα είναι η τελική ετυμηγορία σε μία υπόθεση που θα μας απασχολήσει τον επόμενο καιρό.