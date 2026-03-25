Ο Κώστας Τσιμίκας διατηρεί πολύ «στενές» σχέσεις με τον Μοχάμεντ Σαλάχ, γι’ αυτό θέλησε να στείλει το δικό του, ξεχωριστό αποχαιρετιστήριο μήνυμα προς τον φίλο του.

Ο Κώστας Τσιμίκας αποχαιρέτησε τον πολύ καλό του φίλο, Μοχάμεντ Σαλάχ, καθώς ο Αιγύπτιος σταρ αναμένεται να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ το ερχόμενο καλοκαίρι.

Είναι γνωστό πως οι δυο τους ανέπτυξαν πολύ καλές σχέσεις, κατά την κοινή τους παρουσία στους «reds».

Έτσι, μετά την γνωστοποίηση της είδησης για την αποχώρησε του Σαλάχ από τη Λίβερπουλ, ο Τσιμίκας θέλησε να πει το δικό του «αντίο».

Μάλιστα, άφησε και ένα… υστερόγραφο στο μήνυμα που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, λέγοντας πως «όλοι ξέρουμε ότι είμαι κι εγώ ο ποδοσφαιρικός σου κολλητός!».

Αναλυτικά, το μήνυμα του Τσιμίκα:

«Μο Σαλάχ,

Θυμάμαι να σε βλέπω στην τηλεόραση και να λέω ότι είσαι ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες της γενιάς μας. Η ζωή τα έφερε έτσι που είχα την τύχη να στο πω από κοντά τόσες πολλές φορές. Ένας αληθινός θρύλος, που έχω την τύχη να αποκαλώ φίλο μου. Μια από τις πιο στενές και σημαντικές φιλίες που έχω δημιουργήσει στην ποδοσφαιρική μου καριέρα μέχρι τώρα.

Ένας πολύ καλός ακροατής, ένας σπουδαίος σύμβουλος και τόσο υπομονετικός με όλα τα ξεσπάσματά μου.

Mo,

Σε ευχαριστώ για την καθημερινή σου παρέα τα τελευταία 5 χρόνια, για το γέλιο, τις συζητήσεις, τα επιτεύγματα, που με ώθησες να γίνω καλύτερος άνθρωπος, αλλά και που αποτελείς έμπνευση για μένα εντός και εκτός γηπέδου.

Εις υγείαν όλων όσων πρόκειται να έρθουν.

Εύχομαι τα καλύτερα σε σένα και την οικογένειά σου, αδερφέ μου.

Ο Αιγύπτιος Βασιλιάς μας, YNWA #11

Υ.Γ. Όλοι ξέρουμε ότι είμαι κι εγώ ο ποδοσφαιρικός σου κολλητός!».