Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας προσελκύει το ενδιαφέρον της Άρσεναλ και της Τσέλσι. Ποιος έχει το προβάδισμα και γιατί;

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη, έπειτα από τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί με την Γκενκ.

Ο Έλληνας διεθνής, μέχρι στιγμής, μετρά 28 συμμετοχές σε βέλγικο πρωτάθλημα, Europa League και εγχώριο Κύπελλο, έχοντας 10 ασίστ και 2 γκολ.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η χρηματιστηριακή αξία του ταλαντούχου μεσοεπιθετικού φτάνει στα 28 εκατομμύρια ευρώ, βάσει Transfermarkt. Ήδη, έχει βρεθεί σε μεταγραφικές λίστες πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων.

Όπως αναφέρει το «talkSPORT», Άρσεναλ και Τσέλσι αυτή τη στιγμή φαίνεται πως έχουν μπει για τα καλά στη «μάχη», για την απόκτηση του Καρέτσα.

EXCLUSIVE: Chelsea handed immediate edge over Arsenal in £38m race to sign starlet https://t.co/Sy8HOKuAvc — talkSPORT (@talkSPORT) January 9, 2026

Ωστόσο, όπως τονίζεται στο συγκεκριμένο άρθρο, οι «μπλε» του Λονδίνου μάλλον έχουν ένα μικρό προβάδισμα στη συγκεκριμένη «κούρσα», για έναν πολύ απλό λόγο, που έχει ονοματεπώνυμο. Αυτός είναι ο Λίαμ Ροσένιορ!

Ο νέος προπονητής της Τσέλσι αποτελεί έναν τεχνικό, που βασίζεται στην ανάπτυξη νέων ταλαντούχων παικτών. Ο Καρέτσας είναι, το δίχως άλλο, ένα σπουδαίο πρότζεκτ και η συνεργασία του με τον 41χρονο Άγγλο, σίγουρα, μπορεί να τον βοηθήσει αρκετά. Μάλιστα, φαίνεται πως ο Ροσένιορ βλέπει πολύ θετικά την περίπτωση του νεαρού μεσοεπιθετικού.

Οι πιο «ακριβοί ξένοι» στη Jupiler Pro League είναι Έλληνες! Τι και αν είναι μονάχα δύο σε όλο το πρωτάθλημα; Οι Έλληνες της Jupiler Pro League έχουν «τρελάνει» το Transfermarkt και είναι «ό,τι πολυτιμότερο» θα βρούμε στο Βέλγιο!

Παράλληλα, η Άρσεναλ αυτή τη στιγμή μοιάζει «γεμάτη». Το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα είναι πλήρες και έτσι, ο Καρέτσας πιθανότατα δεν θα βρει χώρο στο ρόστερ.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες δείχνουν πως θέτουν την Τσέλσι ως φαβορί, για την απόκτηση του 18χρονου ποδοσφαιριστή της Γκενκ.