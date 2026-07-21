Ο Χρήστος Τζόλης έγινε «Κανονιέρης» και μπήκε αυτόματα σε μια κλειστή λίστα εκλεκτών Ελλήνων.

Η Premier League της ερχόμενης σεζόν απέκτησε έναν ακόμα λόγο για ακόμα μεγαλύτερη απόχηση στο ελληνικό κοινό και ο λόγος ακούει στο όνομα του Χρήστου Τζόλη.

Όχι πως χρειάζονται αιτίες και αφορμές για να παρακολουθεί όσο στενά του επιτρέπει η καθημερινότητά ενός ποδοσφαιρόφιλου από τα μέρη μας το αγγλικό ποδόσφαιρο αλλά η μεταγραφή ρεκόρ του Χρήστου Τζόλη, δίνει ένα ακόμα hint στην κατά πολλούς κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Η πρωταθλήτρια Αγγλίας «έσπασε» τα ταμεία της για τον Έλληνα επιθετικό που εκτοξεύτηκε στο Βέλγιο με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ και έδωσε τη δυνατότητα στον Χρήστο Τζόλη να επιστρέψει στον κόσμο του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Πιο ώριμος και πιο έτοιμος αυτή τη φορά για να μείνει και να μην γίνει περαστικός, ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ μπήκε και εκείνος κατ’ αυτόν τον τρόπο, σε μία στενή λίστα Ελλήνων με εμπειρία από δύο ομάδες της Premier League. Κι αυτό διότι η αφετηρία του Τζόλη και οι πρώτες του αναμνήσεις από το αγγλικό ποδόσφαιρο, ήταν με τη Νόριτς τη σεζόν 2021-22, όταν τα «καναρίνια» πλήρωσαν τους Θεσσαλονικείς για να τον κάνουν δικό τους.

Αυτή τη φορά βέβαια ο Χρήστος Τζόλης κουβαλάει τις ευχές όλων για να καθιερωθεί στην Premier League αφού τότε η ρούκι του σεζόν είχε συνοδευτεί από δύο απανωτούς δανεισμούς, πριν ο δρόμος του τον βγάλει στις Κάτω Χώρες και το πάρει από την αρχή.

Αναλυτικότερα οι Έλληνες που αγωνίστηκαν σε δύο ομάδες της πρώτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης του αγγλικού ποδοσφαίρου πριν τον Χρήστο Τζόλη…

Νίκος Νταμπίζας (130 ματς Νιουκαστλ, 18 ματς Λέστερ) = 148 παιχνίδια

Στέλιος Γιαννακόπουλος (137 ματς Μπόλτον, 2 ματς Χαλ Σίτι) = 139 παιχνίδια

Ντίνος Μαυροπάνος (6 ματς Άρσεναλ, 83 ματς Γουέστ Χαμ) = 89 παιχνίδια

Γιώργος Σαμαράς (55 ματς Μάντσεστερ Σίτι, 5 ματς Γουέστ Μπρομ) = 60 παιχνίδια

Σωτήτης Κυργιάκος (30 ματς Λίβερπουλ, 3 ματς Σάντερλαντ) = 33 παιχνίδια

Οδυσσέας Βλαχοδήμος (5 ματς Νότιγχαμ Φόρεστ, 0 ματς Νιουκάστλ) = 5 παιχνίδια