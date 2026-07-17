Η μεγάλη μεταγραφή «έκλεισε». Ο Χρήστος Τζόλης επιστρέφει στην Premier League και είναι έτοιμος για ένα τεράστιο βήμα!
Η εξωπραγματική του σεζόν με την Κλαμπ Μπριζ ήταν το «διαβατήριό» του, καθώς η Άρσεναλ δεν έμεινε ασυγκίνητη από τα όσα έκανε.
Ο Μικέλ Αρτέτα πείστηκε από τις δυνατότητες του Έλληνα εξτρέμ, ενώ ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ήταν θετικός στη «μετακίνησή» του.
Ωστόσο, για να έρθει αυτή η μεταγραφή οι «κανονιέρηδες» έπρεπε να «σπάσουν» μία σειρά από ρεκόρ! Και έτσι έγινε, αφού το deal «έκλεισε» στα 40.000.000 ευρώ!
Ένα ποσό πάρα πολύ μεγάλο, όταν μιλάμε για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, θα είναι και ρεκόρ μεταγραφής που είχαμε ποτέ από έναν «γαλανόλευκο».
Μέχρι πρότινος η κορυφή ανήκε στον Κώστα Μανωλά, όταν και από τη Ρόμα πήγε στη Νάπολι. Οι «παρτενοπέι» είχαν βγάλει από τα ταμεία τους 36.000.000 ευρώ, ώστε να εξασφαλίσουν την απόκτηση του Έλληνα αμυντικού.
Λίγο πιο χαμηλά είναι η μεταγραφή του Μπάμπη Κωστούλα, μιας και η Μπράιτον έδωσε 35.000.000 ευρώ στον Ολυμπιακό, για να κάνουν δικό τους τον νεαρό επιθετικό!
Την ίδια ώρα, θα μιλάμε και για το ρεκόρ αποχώρησης από την Κλαμπ Μπριζ, αφού είχε πουλήσει τον Τσάρλες Ντε Κετελάρε έναντι 37.500.000 ευρώ τη σεζόν 2022-23!
Μάλιστα, είναι και η πιο δαπανηρή αποχώρηση από έναν σύλλογο του Βελγίου, με τον Χρήστο Τζόλη να είναι έτοιμος να πάρει όλα αυτά τα ρεκόρ στην «κατοχή» του!
Μετά από μία σεζόν που είναι και το «διαβατήριό» του για τη συνέχεια.