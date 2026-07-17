Ο Χρήστος Τζόλης από τη νέα σεζόν θα είναι «κανονιέρης», με την Άρσεναλ να «σπάει» αρκετά ρεκόρ, ωστέ να γίνει πραγματικότητα η μεταγραφή!

Η μεγάλη μεταγραφή «έκλεισε». Ο Χρήστος Τζόλης επιστρέφει στην Premier League και είναι έτοιμος για ένα τεράστιο βήμα!

Η εξωπραγματική του σεζόν με την Κλαμπ Μπριζ ήταν το «διαβατήριό» του, καθώς η Άρσεναλ δεν έμεινε ασυγκίνητη από τα όσα έκανε.

Ο Μικέλ Αρτέτα πείστηκε από τις δυνατότητες του Έλληνα εξτρέμ, ενώ ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής ήταν θετικός στη «μετακίνησή» του.

🚨🔴⚪️ Christos Tzolis to Arsenal, here we go! Deal signed between the two clubs for €40m fee, Club Brugge authorize Christos for medical.



New winger for Arteta as Tzolis only wanted Arsenal, saying no to other clubs. Deal done, as @dimitrismanakos reported.



👀 #AFC also… pic.twitter.com/gW4vNwruGq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2026

Ωστόσο, για να έρθει αυτή η μεταγραφή οι «κανονιέρηδες» έπρεπε να «σπάσουν» μία σειρά από ρεκόρ! Και έτσι έγινε, αφού το deal «έκλεισε» στα 40.000.000 ευρώ!

Ένα ποσό πάρα πολύ μεγάλο, όταν μιλάμε για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, θα είναι και ρεκόρ μεταγραφής που είχαμε ποτέ από έναν «γαλανόλευκο».

Μέχρι πρότινος η κορυφή ανήκε στον Κώστα Μανωλά, όταν και από τη Ρόμα πήγε στη Νάπολι. Οι «παρτενοπέι» είχαν βγάλει από τα ταμεία τους 36.000.000 ευρώ, ώστε να εξασφαλίσουν την απόκτηση του Έλληνα αμυντικού.

Christos Tzolis' numbers in all competitions for Club Brugge last season:



🏟️ 52 matches

⚽️ 22 goals

🅰️ 29 assists



Arsenal have reached an agreement to sign him, according to David Ornstein 🔥 pic.twitter.com/e4s35UQsVc — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 16, 2026

Λίγο πιο χαμηλά είναι η μεταγραφή του Μπάμπη Κωστούλα, μιας και η Μπράιτον έδωσε 35.000.000 ευρώ στον Ολυμπιακό, για να κάνουν δικό τους τον νεαρό επιθετικό!

Την ίδια ώρα, θα μιλάμε και για το ρεκόρ αποχώρησης από την Κλαμπ Μπριζ, αφού είχε πουλήσει τον Τσάρλες Ντε Κετελάρε έναντι 37.500.000 ευρώ τη σεζόν 2022-23!

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐂𝐇𝐑𝐈𝐒𝐓𝐎𝐒 𝐓𝐙𝐎𝐋𝐈𝐒 𝐓𝐎 𝐉𝐎𝐈𝐍 𝐀𝐑𝐒𝐄𝐍𝐀𝐋 🔴⚪



Arsenal and Club Brugge have reached a full agreement for the winger in a €40 million deal, @JacobsBen reports.



Tzolis scored 22 goals and provided 29 assists for Club Brugge last season 😳🇧🇪… pic.twitter.com/1jIg72gLbP — 433 (@433) July 16, 2026

Μάλιστα, είναι και η πιο δαπανηρή αποχώρηση από έναν σύλλογο του Βελγίου, με τον Χρήστο Τζόλη να είναι έτοιμος να πάρει όλα αυτά τα ρεκόρ στην «κατοχή» του!

Μετά από μία σεζόν που είναι και το «διαβατήριό» του για τη συνέχεια.