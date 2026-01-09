Ο Μπάμπης Κωστούλας επιστρέφει στη δράση και ο προπονητής της Μπράιτον ετοιμάζεται να τον ξεκινήσει βασικό, σε ένα γήπεδο που σίγουρα του… αρέσει!

Ο Μπάμπης Κωστούλας δεν μπόρεσε να δώσει το «παρών» για την Μπράιτον με τη Μάντσεστερ Σίτι (07/01, 1-1), όμως πλέον ετοιμάζεται να επιστρέψει και να πάρει μάλιστα φανέλα βασικού.

Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού απουσίασε από το τελευταίο ματς των «γλάρων», καθώς αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού, που δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί στο Etihad.

Ο Κωστούλας «έλαμψε» & ο Χιούρτζελερ σκέφτεται ήδη τη… συνέχεια! Ο Μπάμπης Κωστούλας «έλαμψε» απέναντι στην Μπέρνλι (03/01, 2-0) και ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ «τρίβει» τα χέρια του με τις εμφανίσεις του!

Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται πως το έχει ξεπεράσει πλήρως και τώρα, ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ τον ετοιμάζει για την αναμέτρηση στο FA Cup, απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο Ολντ Τράφορντ.

Όπως είναι λογικό, ο Μπάμπης Κωστούλας έχει ευχάριστες αναμνήσεις από το συγκεκριμένο γήπεδο. Εκεί, είναι το μέρος που πέτυχε το πρώτο του τέρμα, στη διοργάνωση της Premier League.

Fabian Hurzeler expects to make changes at Old Trafford – but two players look set to return to the squad. #bhafc #mufc #Brighton https://t.co/gWiKYjWoFN — Brian Owen (@Brian__Owen) January 9, 2026

Τότε, βέβαια, η ομάδα του δεν είχε καταφέρει να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το Ολντ Τράφορντ. Αυτή τη φορά, όμως, θέλει να γράψει διαφορετικό φινάλε.

Ο Χιούρτζελερ συνεχίζει να πιστεύει στον Κωστούλα και μετά την ασίστ απέναντι στην Μπέρνλι, όπου είχε πάρει και πάλι φανέλα βασικού μοιράζοντας και μία ασίστ, τον ετοιμάζει ξανά για τη βασική ενδεκάδα, με στόχο την πρόκριση στον 4ο γύρο του FA Cup.