Ο Βίρτζλ Φαν Ντάικ ήταν εκνευρισμένος μετά τον χαμένο τελικό του Community Shield, «στέλνοντας» ένα ξεκάθαρο μήνυμα!

Η Λίβερπουλ φεύγει από το Wembley με…. άδεια χέρια. Η Κρίσταλ Πάλας, μετά τον θρίαμβό της στο FA Cup κέρδισε και το Community Shield, με ήρωα τον Ντιν Χέντερσον!

Οι δύο ομάδες έμειναν στο 2-2 (10/08) στην κανονική διάρκεια, με την το κλαμπ του Όλιβερ Γκλάσνερ να επικρατεί 3-2 στη διαδικασία των πέναλτι.

Η Λίβερπουλ, παρά το γρήγορο γκολ που πέτυχε ο Ούγκο Εκιτικέ στο 4ο λεπτό, δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα.

Μάλιστα, στο 21’ πήρε εκ νέου «κεφάλι» στο σκορ, αλλά το γκολ του Ισμαΐλα Σαρ στο 77’ «έστειλε» το ματς στα πέναλτι.

🤩🦅 Crystal Palace beat Liverpool and win the Community Shield trophy at Wembley! ❤️💙 pic.twitter.com/wT7LW69wab — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2025

Στην ψυχοφθόρα διαδικασία οι «Reds» τα έκαναν… μαντάρα. Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έστειλε την μπάλα άουτ και οι Χάρβεϊ Έλιοτ και Αλέξις ΜακΆλιστερ είδαν τον Ντιν Χέντερσον να αποκρούει τις προσπάθειές τους.

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του στο «talkSPORT». Μάλιστα, έστειλε και ένα «μήνυμα», καθώς τόνισε πως η ομάδα του χρειάζεται επειγόντως ενίσχυση στη γραμμή των επιθετικών.

Αναλυτικά, τι είπε ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ:

«Μισώ να χάνω και έχασα τα δύο τελευταία παιχνίδια στο Wembley. Χρειαζόμαστε νέο επιθετικό! Μόλις χάσαμε τον Ντούνιες και τον Ντίας. Νομίζω ότι πάντα υπάρχει χώρος για έναν επιθετικό για να μας ενισχύσει, οπότε ας δούμε τι θα φέρει η μεταγραφική περίοδος».