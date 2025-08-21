Ο Κώστας Τσιμίκας φαίνεται πως απασχολεί ομάδα εκτός Αγγλίας, με το μέλλον του να φαίνεται πως είναι μακριά από τη Λίβερπουλ.

Ο Κώστας Τσιμίκας αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τη Λίβερπουλ, με τον Έλληνα διεθνή να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Τις τελευταίες ημέρες, προέκυψαν κάποια σενάρια για πιθανή επιστροφή του στον Ολυμπιακό, ωστόσο μέχρι στιγμής, τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί, σχετικά με το συγκεκριμένο σενάριο.

Ο Τσιμίκας, όπως είχε αποκαλύψει το «The Athletic», επιθυμεί να ενταχθεί σε μια ομάδα όπου θα έχει βασικό ρόλο και θα μπορεί να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Αγγλία τις τελευταίες ώρες, η Μαρσέιγ δείχνει έντονο ενδιαφέρον για τον παίκτη.

Ο Ιταλός τεχνικός των Μασσαλών, Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι, φέρεται να επιθυμεί πολύ τη μεταγραφή του Τσιμίκα και πλέον, μένει να φανεί κατά πόσο ευσταθούν τα συγκεκριμένα σενάρια.