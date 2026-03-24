Μετά από εννέα ολόκληρα χρόνια, όπου έζησε τα πάντα, ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποφάσισε να αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ στο φινάλε της φετινής σεζόν!

Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία δύο χρόνια, οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών φάνηκε πως είχαν «χαλάσει».

Ωστόσο, μαζί έζησαν τα πάντα και έτσι, ο Αιγύπτιος σταρ δεν θα μπορούσε να είναι αρκετά συγκινημένος στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του, προς τους οπαδούς της Λίβερπουλ.

Ο Σαλάχ έχει αγωνιστεί έως τώρα σε 435 παιχνίδια με τη φανέλα των «reds», μετρώντας 255 γκολ και 122 ασίστ, ενώ κατέκτησε 2 φορές την Premier League, 1 Champions League, 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, 1 ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, 1 FA Cup, 2 League Cup και 1 Community Shield.

Mohamed Salah is to bring the curtain down on his illustrious career with Liverpool Football Club at the end of the 2025-26 season.



The time to fully celebrate his legacy and achievements will follow later in the year when he bids farewell to Anfield ❤️ — Liverpool FC (@LFC) March 24, 2026

Αναλυτικά, το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Σαλάχ:

«Γεια σε όλους. Δυστυχώς, η μέρα έφτασε. Αυτό είναι το πρώτο μέρος του αντίο μου, θα φύγω από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν. Ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας πως ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο βαθιά θα γίνονταν μέρος της ζωής μου αυτή η ομάδα, αυτή η πόλη, αυτοί οι άνθρωποι. Η Λίβερπουλ δεν είναι απλά μια ομάδα, είναι πάθος, ιστορία, πνεύμα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω με λέξεις σε οποιονδήποτε εκτός κλαμπ.

Πανηγυρίσαμε νίκες, κατακτήσαμε τους πιο σημαντικούς τίτλους και παλέψαμε μαζί μέσα στη δυσκολότερη περίοδο της ζωής μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ήταν μέρος της ομάδας κατά τη διάρκεια της πορείας μου εδώ. Ειδικά τους συμπαίκτες μου, νυν και πρώην. Και για τους οπαδούς… Δεν έχω αρκετά λόγια. Η στήριξη μου που δείξατε κατά τη διάρκεια της καλύτερης περιόδου της καριέρας μου, σταθήκατε δίπλα μου στις πιο δύσκολες στιγμές, είναι κάτι που ποτέ δεν θα ξεχάσω και που θα έχω πάντοτε μαζί μου.

Το να φεύγεις δεν είναι ποτέ εύκολο, μου χαρίσατε τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου, θα είμαι πάντα ένας από σας, αυτή η ομάδα θα είναι για πάντα το σπίτι μου, για μένα και την οικογένειά μου. Ευχαριστώ για όλα, χάρη σε εσάς, δεν θα περπατώ ποτέ μόνος μου».