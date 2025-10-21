Ο Μπάμπης Κωστούλας έκανε το ντεμπούτο του στην Premier League και η Μπράιτον μοιράστηκε όσα έγιναν στα αποδυτήρια, μετά από το συγκεκριμένο ορόσημο.

Ο Μπάμπης Κωστούλας δύσκολα θα ξεχάσει το ματς της Μπράιτον απέναντι στη Νιούκαστλ.

Η στιγμή που περίμενε από όταν φόρεσε τη φανέλα των «γλάρων» έφτασε. Έπειτα από δύο συμμετοχές στο Carabao Cup, ο νεαρός Έλληνας επιθετικός κατέγραψε τα πρώτα του λεπτά στην Premier League!

Ο Φάμπιαν Χιούρτζελερ του έδωσε την ευκαιρία που περίμενε, περνώντας τον ως αλλαγή, στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης, στη θέση του Ντάνι Γουέλμπεκ.

Μερικές ημέρες αργότερα, η Μπράιτον θέλησε να μοιραστεί μερικά πλάνα, από την ιστορική στιγμή του πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.

Πριν το Κωστούλας – Τζίμας; Το τελευταίο ελληνικό δίδυμο, που έπαιξε παρέα στην Premier League! Ο Μπάμπης Κωστούλας έζησε το όνειρό του, καθώς έκανε ντεμπούτο με την Μπράιτον στην Premier League. Σε ένα ματς, όπου είχε την ευκαιρία να «ανταμωθεί» με τον Στέφανο Τζίμα. Ποιοι ήταν οι τελευταίοι Έλληνες ποδοσφαιριστές, που έκαναν κάτι παρόμοιο;

Πέρα από κάποιες ενέργειες που πρόλαβε να πραγματοποιήσει στο ματς, η ομάδα των «γλάρων» θέλησε να δείξει και όσα έγιναν στα αποδυτήρια, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού.

Εκεί, ο Μπάμπης Κωστούλας δέχθηκε την αποθέωση από τον προπονητή του, αναφορικά με τη δουλειά που κάνει στη διάρκεια των προπονήσεων, η οποία του έδωσε εν τέλει την ευκαιρία, για να «κερδίσει» την πρώτη του παρουσία στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Ο Έλληνας επιθετικός ήταν εμφανώς συγκινημένος και μάλιστα, δέχθηκε και ένα «ενθαρρυντικό» άγγιγμα από τον Ντάνι Γουέλμπεκ, ο οποίος θέλησε με τον τρόπο αυτόν, να του δώσει έξτρα ώθηση για τη συνέχεια.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Χιούρτζελερ για τον Κωστούλα:

«Επιβραβεύεσαι για τη σκληρή σου δουλειά. Έχεις δουλέψει σκληρά και όταν το κάνεις αυτά κερδίζεις αυτά τα πράγματα. Όλα είναι δικά σου. Όλα έχουν να κάνουν με τον εαυτό σου. Μπράβο σου, συγχαρητήρια για το ντεμπούτο σου».

