Το τεράστιο ποσό που δικαιούται ο Άρνε Σλοτ, σε περίπτωση που απολυθεί από τη Λίβερπουλ.

Η Λίβερπουλ παρουσιάζει εικόνα «διάλυσης» το τελευταίο και σίγουρα, αυτό καθιστά τη θέση του Άρνε Σλοτ σε δύσκολη θέση. Τουλάχιστον, σύμφωνα με όσα αναφέρονται από τα αγγλικά ΜΜΕ, αφού προς το παρόν, οι «reds» δείχνουν να στηρίζουν τον Ολλανδό τεχνικό.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως σε περίπτωση που ο σύλλογος του Μερσεϊσάιντ αποφασίσει να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική του ηγεσία, τότε θα κληθεί να πληρώσει… χρυσάφι! Ο 47χρονος προπονητής δεν πρόκειται να φύγει… με άδεια χέρια.

Απίστευτα «καρφιά» Νέβιλ για παίκτη της Λίβερπουλ: «Έμοιαζε με μικρό παιδί» Ο Γκάρι Νέβιλ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προς τον Φλόριαν Βιρτς, με αφορμή την εμφάνισή του, στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Παρότι την προηγούμενη σεζόν οδήγησε τον σύλλογο στην κατάκτηση της Premier League, φέτος ο Σλοτ δεν έχει καταφέρει να δώσει σταθερότητα στην Λίβερπουλ, με αποτέλεσμα οι συζητήσεις για τον ενδεχόμενο αντικαταστάτη του να αυξάνονται, μετά από κάθε αρνητικό αποτέλεσμα. Ιδίως, μετά τη «βαριά» ήταν στο Άνφιλντ από την Αϊντχόφεν (26/11, 1-4), στη League Phase του Champions League.

Παρ’ όλα αυτά, το συμβόλαιό του λήγει το 2027, ενώ ο Ολλανδός τεχνικός δικαιούται μία διόλου αμελητέα αποζημίωση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «De Telegraaf», σε περίπτωση απόλυσης η Λίβερπουλ θα πρέπει να του καταβάλει 10 εκατομμύρια λίρες!

🚨 Were Liverpool to sack Arne Slot, it would cost £10M to buy him out of his contract.



(Source: @telegraaf) pic.twitter.com/c0E9N3LOii — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 28, 2025

Επομένως, οι «reds» θα πρέπει να το σκεφτούν αρκετά καλά, προτού προβούν στην οποιαδήποτε ενέργεια.