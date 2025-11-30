Η Λίβερπουλ παρουσιάζει εικόνα «διάλυσης» το τελευταίο και σίγουρα, αυτό καθιστά τη θέση του Άρνε Σλοτ σε δύσκολη θέση. Τουλάχιστον, σύμφωνα με όσα αναφέρονται από τα αγγλικά ΜΜΕ, αφού προς το παρόν, οι «reds» δείχνουν να στηρίζουν τον Ολλανδό τεχνικό.
Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως σε περίπτωση που ο σύλλογος του Μερσεϊσάιντ αποφασίσει να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική του ηγεσία, τότε θα κληθεί να πληρώσει… χρυσάφι! Ο 47χρονος προπονητής δεν πρόκειται να φύγει… με άδεια χέρια.
Παρότι την προηγούμενη σεζόν οδήγησε τον σύλλογο στην κατάκτηση της Premier League, φέτος ο Σλοτ δεν έχει καταφέρει να δώσει σταθερότητα στην Λίβερπουλ, με αποτέλεσμα οι συζητήσεις για τον ενδεχόμενο αντικαταστάτη του να αυξάνονται, μετά από κάθε αρνητικό αποτέλεσμα. Ιδίως, μετά τη «βαριά» ήταν στο Άνφιλντ από την Αϊντχόφεν (26/11, 1-4), στη League Phase του Champions League.
Παρ’ όλα αυτά, το συμβόλαιό του λήγει το 2027, ενώ ο Ολλανδός τεχνικός δικαιούται μία διόλου αμελητέα αποζημίωση.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «De Telegraaf», σε περίπτωση απόλυσης η Λίβερπουλ θα πρέπει να του καταβάλει 10 εκατομμύρια λίρες!
Επομένως, οι «reds» θα πρέπει να το σκεφτούν αρκετά καλά, προτού προβούν στην οποιαδήποτε ενέργεια.