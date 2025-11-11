Ο Γκάρι Νέβιλ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προς τον Φλόριαν Βιρτς, με αφορμή την εμφάνισή του, στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η «ηχηρή» και… ιδιαίτερα δαπανηρή μεταγραφή του Φλόριαν Βιρτς στη Λίβερπουλ, δεν έχει εξελιχθεί όπως αναμενόταν, σε αυτό το πρώτο διάστημα της φετινής σεζόν.

Στο ντέρμπι των «reds» με τη Μάντσεστερ Σίτι, ο Γερμανός μεσοεπιθετικός δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά, συνεχίζοντας τις απογοητευτικές του εμφανίσεις στην Premier League. Μέχρι στιγμής, σε 11 συμμετοχές, δεν έχει ούτε γκολ, αλλά ούτε και ασίστ.

Το γεγονός αυτό έφερε την… έκρηξη του Γκάρι Νέβιλ, ο οποίος άσκησε «σκληρή» κριτική προς τον Βιρτς, τονίζοντας πως απέναντι στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα ήταν σαν… μικρό παιδί.

«Ο Βιρτς είναι ένα πρόβλημα. Ας πούμε τα πράγματα όπως είναι, αποτελεί πρόβλημα. Αξίζει πάνω από 113 εκατομύρια ευρώ και κόντρα στην Σίτι έμοιαζε με ένα μικρό παιδί στο χορτάρι.

Του έχουμε συμπεριφερθεί προσεκτικά, καταλαβαίνοντας ότι έρχεται από άλλη χώρα, διαφορετικό πρωτάθλημα αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Έχει ποιότητα, έχει φανταστική τεχνική αλλά σήμερα ήταν εκτός, τόσο αγωνιστικά όσο και πνευματικά. Είναι ανησυχητικό αυτό. Η Λίβερπουλ έμοιαζε με ομάδα που ήταν εύκολο να την κερδίσεις. Τους έλειπε η ένταση και η ενέργεια. Κάποιοι παίκτες έμοιαζαν soft και ο Βιρτς ήταν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα».

Gary Neville delivered a savage assessment of Florian Wirtz after his performance against Man City 😳 pic.twitter.com/KYMaAg2arp — OneFootball (@OneFootball) November 11, 2025

Θέση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα πήρε και ο Ρόι Κιν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όταν ένας σύλλογος όπως η Λίβερπουλ χάνει τα επτά από τα δέκα τελευταία παιχνίδια της, μόνο μία λέξη υπάρχει για να περιγράψει την κατάσταση: είναι κρίση. Τους έλειπε η πείνα, η διάθεση να παλέψουν».

Υπενθυμίζουμε πως ο Βιρτς στοίχισε στη Λίβερπουλ 125 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να τον αποκτήσει το καλοκαίρι από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν.