Η Τότεναμ μπορεί να μην ήταν στην καλύτερη κατάσταση αγωνιστικά, αλλά στις μεταγραφές έχει πάρει «άριστα», μέχρι στιγμής!

H περασμένη σεζόν της Τότεναμ πήγε να εξελιχθεί σε «εφιάλτη». Μόλις έναν χρόνο, μετά την κατάκτηση του Europa League, ο υποβιβασμός έμοιαζε να είναι πολύ κοντά.

Ωστόσο, ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι έσωσε τα «σπιρούνια» και συνεχίζουν μαζί και τη νέα σεζόν στην Premier League.

Παρά την τραγική της σεζόν, η Τότεναμ έχει γίνει ένας πολύ «δελεαστικός» προορισμός για αρκετούς ποδοσφαιριστές.

Wishing Sonny a very happy birthday! 🎂 pic.twitter.com/rvz6IyuucF — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 8, 2026

Άντριου Ρόμπερτσον, Μάρκος Σενέσι και Μαρτίν Ντουμπράφκα είναι τρία ονόματα με αρκετά «χιλιόμετρα» στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Από τη νέα σεζόν και οι τρεις τους θα είναι στη διάθεση του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι, καθώς όλοι τους αποκτήθηκαν ως ελεύθεροι.

Σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές που δαπανήθηκαν με χρήματα θα μιλήσουμε μονάχα για τρεις παίκτες.

Ένας εξ αυτών είναι ο Ζαν Πολ Φαν Χέκε, που άφησε την Μπράιτον, επειδή η Τότεναμ έδωσε συνολικά 60.000.000 ευρώ!

🚨 Tottenham agree deal to sign Jan Paul van Hecke from Brighton, here we go! 💣



New defender wanted by De Zerbi joining on £52m deal, agreement club to club done after player accepted #THFC conditions last week.



All done and Vuskovic separate case, as @David_Ornstein reports. pic.twitter.com/pNsasJgMC9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2026

Ο Ματέους Φερνάντες ήταν επίσης, μία πάρα πολύ δαπανηρή μεταγραφή. Ο Πορτογάλος χαφ μπορεί να υποβιβάστηκε με τη Γουέστ Χαμ, αλλά ο ίδιος είχε μία εξαιρετική σεζόν.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετοί «μνηστήρες» για εκείνον. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον, αλλά η Τότεναμ έκοψε πρώτη το… νήμα, δαπανώντας 99.000.000 ευρώ!

🚨💣 BREAKING: Tottenham agree club record deal for Mateus Fernandes, HERE WE GO!



Agreement in place at £85m fixed fee as West Ham accept the price they’ve always asked, 100% guaranteed — as @David_Ornstein reports.



Man United will now focus on different targets in midfield. pic.twitter.com/osfL2k2Tch — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2026

Και μάλιστα, έγινε και η πιο «ακριβή» απόκτηση στην ιστορία των Λονδρέζων. Όμως, αυτός ο τίτλος δεν κράτησε για πάρα πολύ.

Ο Σάντρο Τονάλι αποφάσισε να κάνει μία κίνηση-έκπληξη, καθώς άφησε τη Νιούκαστλ, για να πάρει μεταγραφή στην Τότεναμ!

Το κόστος της απόκτησής του ήταν στα 108.000.000 ευρώ, σε μία «μετακίνηση» που είναι και η πιο ακριβή του καλοκαιριού. Επομένως, τα «σπιρούνια» έχουν δαπανήσει 267.000.000 ευρώ, τα περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα και με διαφορά, αφού η Μάντσεστερ Σίτι είναι στα 160!

Μάλλον, οι Λονδρέζοι αξίζουν -έστω και για τώρα- τον τίτλο: «βασιλιάδες των μεταγραφών», για αυτό το καλοκαίρι.