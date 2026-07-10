H περασμένη σεζόν της Τότεναμ πήγε να εξελιχθεί σε «εφιάλτη». Μόλις έναν χρόνο, μετά την κατάκτηση του Europa League, ο υποβιβασμός έμοιαζε να είναι πολύ κοντά.
Ωστόσο, ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι έσωσε τα «σπιρούνια» και συνεχίζουν μαζί και τη νέα σεζόν στην Premier League.
Παρά την τραγική της σεζόν, η Τότεναμ έχει γίνει ένας πολύ «δελεαστικός» προορισμός για αρκετούς ποδοσφαιριστές.
Άντριου Ρόμπερτσον, Μάρκος Σενέσι και Μαρτίν Ντουμπράφκα είναι τρία ονόματα με αρκετά «χιλιόμετρα» στο αγγλικό πρωτάθλημα.
Από τη νέα σεζόν και οι τρεις τους θα είναι στη διάθεση του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι, καθώς όλοι τους αποκτήθηκαν ως ελεύθεροι.
Σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές που δαπανήθηκαν με χρήματα θα μιλήσουμε μονάχα για τρεις παίκτες.
Ένας εξ αυτών είναι ο Ζαν Πολ Φαν Χέκε, που άφησε την Μπράιτον, επειδή η Τότεναμ έδωσε συνολικά 60.000.000 ευρώ!
Ο Ματέους Φερνάντες ήταν επίσης, μία πάρα πολύ δαπανηρή μεταγραφή. Ο Πορτογάλος χαφ μπορεί να υποβιβάστηκε με τη Γουέστ Χαμ, αλλά ο ίδιος είχε μία εξαιρετική σεζόν.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετοί «μνηστήρες» για εκείνον. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον, αλλά η Τότεναμ έκοψε πρώτη το… νήμα, δαπανώντας 99.000.000 ευρώ!
Και μάλιστα, έγινε και η πιο «ακριβή» απόκτηση στην ιστορία των Λονδρέζων. Όμως, αυτός ο τίτλος δεν κράτησε για πάρα πολύ.
Ο Σάντρο Τονάλι αποφάσισε να κάνει μία κίνηση-έκπληξη, καθώς άφησε τη Νιούκαστλ, για να πάρει μεταγραφή στην Τότεναμ!
Το κόστος της απόκτησής του ήταν στα 108.000.000 ευρώ, σε μία «μετακίνηση» που είναι και η πιο ακριβή του καλοκαιριού. Επομένως, τα «σπιρούνια» έχουν δαπανήσει 267.000.000 ευρώ, τα περισσότερα από κάθε άλλη ομάδα και με διαφορά, αφού η Μάντσεστερ Σίτι είναι στα 160!
Μάλλον, οι Λονδρέζοι αξίζουν -έστω και για τώρα- τον τίτλο: «βασιλιάδες των μεταγραφών», για αυτό το καλοκαίρι.