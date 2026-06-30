Τι και αν ο Έντσο Μαρέσκα ήταν ελεύθερος στην αγορά; Η Μάντσεστερ Σίτι έδωσε ένα τεράστιο ποσό στην Τσέλσι, ώστε να τον αποκτήσει!

Η Μάντσεστερ Σίτι μπήκε και με τη… βούλα σε μία νέα εποχή. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα, έπειτα από 10 χρόνια, αποφάσισε να πει «αντίο», αφήνοντάς πίσω του ένα τεράστιο κενό.

Ωστόσο, οι «πολίτες» είχαν άμεση απάντηση, με τον Έντσο Μαρέσκα να είναι το ιδανικό τους «κούμπωμα», για αυτήν την απότομη μετάβαση.

Ο Ιταλός τεχνικός ήταν ελεύθερος στην αγορά, έπειτα από την απομάκρυνσή του από την Τσέλσι την Πρωτοχρονιά του 2026. Όμως, η Μάντσεστερ Σίτι έδωσε ένα τεράστιο ποσό, ώστε να τον κάνει δικό της.

Enzo Maresca succeeds Pep Guardiola as @ManCity manager 🤝🩵 pic.twitter.com/KuI66EoDTf — Premier League (@premierleague) June 29, 2026

Ένα deal που πέρασε από πολλά… κύματα

Για την ακρίβεια έβγαλε από τα ταμεία της 20.000.000 ευρώ! Μία «τιμή» που τον καθιστά αυτόματα την τρίτη πιο δαπανηρή απόκτηση προπονητή, αφού είναι μονάχα πίσω από τους Γκρέιαμ Πότερ και Γιούλιαν Νάγκελσμαν που «κόστισαν» 25.000.000 ευρώ σε Τσέλσι και Μπάγερν Μονάχου αντίστοιχα.

Όμως, υπάρχει και ένα μεγάλο «αλλά» στην περίπτωση του Έντσο Μαρέσκα. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού δεν είναι «δεμένος» με συμβόλαιο.

Ωστόσο, μία ιδιαίτερη ιστορία «ανάγκασε» τη Μάντσεστερ Σίτι να βάλει… βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ο Ιταλός προπονητής ήταν πάντα ανάμεσα στους υποψήφιους «διαδόχους» του Πεπ Γκουαρδιόλα.

🚨💸 Chelsea receive £17m compensation fee from Enzo Maresca-Manchester City deal.



“In the circumstances and given the mutual respect between clubs, a confidential settlement has been reached with Manchester City, which includes the payment of compensation”.



“A confidential… pic.twitter.com/0d0zFEay7r — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2026

Έτσι και αλλιώς, οι δύο τους είχαν συνεργαστεί με μεγάλη επιτυχία. Από την περασμένη σεζόν υπήρχαν πολλές «σειρήνες» που έκαναν λόγο για ενδιαφέρον των «πολιτών» και ο Έντσο Μαρέσκα δεν ήταν… αδιάφορος.

Το κάθε άλλο, αφού ήθελε πάρα πολύ αυτήν την κίνηση και φαίνεται πως οι δύο πλευρές είχαν συνομιλίες, πριν καν έρθει η αποχώρηση από την Τσέλσι.

🚨🔵 OFFICIAL: Enzo Maresca statement on Chelsea exit.



“The decision to leave was only mine. My resignation from Chelsea opened a path for me to join Manchester City, which is a club I knew very well. I am ecstatic that I have now joined Manchester City”.



“I recognise that my… pic.twitter.com/YVY27Ql58S — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2026

Μάλιστα, η απομάκρυνσή του από τους «μπλε» ήρθε με παραίτηση και όχι με απόλυση. Και όλα δείχνουν πως μία πιθανή συνεργασία με τη Μάντσεστερ Σίτι ήταν ένας από τους λόγους.

Για αυτό, και οι Λονδρέζοι ζήτησαν ένα ποσό ως: «αποζημίωση» για τις παράνομες συνομιλίες που υπήρχαν, ενώ και ο Έντσο Μαρέσκα θα δώσει χρήματα στην Τσέλσι!

Σε ένα από τα πιο περίεργα deal, που έχουμε δει τα τελευταία πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο.