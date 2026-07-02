Ο Βίτορ Περέιρα ενημερώθηκε πως δεν θα συνεχίσει στη Νότιγχαμ Φόρεστ, δύο λεπτά πριν την εκπνοή μιας ειδικής ρήτρας που υπήρχε στο συμβόλαιό του.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον Βίτορ Περέιρα, με τον Όλιβερ Γκλάσνερ να αναλαμβάνει την επόμενη μέρα στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «The Athletic», ο Πορτογάλος τεχνικός ενημερώθηκε μέσω email στις 23:58 της 30ής Ιουνίου, πως δεν θα συνεχίσει στον πάγκο του συλλόγου.

🚨 Exclusive: Nottingham Forest have terminated Vítor Pereira's contract.



There was a clause allowing them to do so by 30 June. Forest sent an email to Pereira informing him of his departure at 11.58pm last night.



Pereira had already planned for pre-season in Portugal.



As… pic.twitter.com/KIzfNlD5Bd — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 1, 2026

Η κίνηση αυτή έγινε μόλις δύο λεπτά πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την ενεργοποίηση ειδικού όρου στο συμβόλαιό του, ο οποίος επέτρεπε στον αγγλικό σύλλογο να απομακρύνει τον 58χρονο προπονητή, χωρίς να δεσμεύεται μαζί του για την επόμενη χρονιά.

Ο Βίτορ Περέιρα ανέφερε μετά το φινάλε της θητείας του στον πάγκο της Νότιγχαμ: «Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί το τέλος του ταξιδιού μου ως προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ. Θέλω να εκφράσω ένα ειλικρινές ευχαριστώ σε όλους όσους συνδέονται με αυτόν τον καταπληκτικό ποδοσφαιρικό σύλλογο», ανέφερε αρχικά, πριν εξηγήσει πως «παρόλο που αυτή η απόφαση ήρθε για μένα ως απόλυτη έκπληξη και χωρίς καμία προειδοποίηση, σέβομαι πλήρως το δικαίωμα του συλλόγου να παίρνει τις αποφάσεις που θεωρεί καλύτερες για το μέλλον του. Φυσικά, είμαι απογοητευμένος και λυπημένος. Πίστευα πραγματικά σε αυτό που χτίζαμε μαζί και φεύγω με ένα αίσθημα υπερηφάνειας για όσα καταφέραμε τους τελευταίους μήνες».