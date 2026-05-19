Το μοναδικό σενάριο που χαρίζει τον τίτλο της Premier League στην Άρσεναλ, πριν από την τελευταία αγωνιστική!

Η Άρσεναλ απέχει πια μία… ανάσα από την κατάκτηση της Premier League, λίγες μόλις ημέρες πριν το φινάλε μιας συγκλονιστικής κούρσας με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν το βράδυ της Δευτέρας (18/05) της Μπέρνλι με 1-0 και έτσι, με το χρυσό γκολ του Κάι Χάβερτς, ήρθαν ακόμα πιο κοντά στο τρόπαιο του πρωταθλήματος.

Το βράδυ της Τρίτης (19/05, 21:30), η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα δοκιμάζεται εκτός έδρας με την Μπόρνμουθ, η οποία είναι ακόμα «ζωντανή» για μία θέση στην πρώτη 5άδα, που οδηγεί στο επόμενο Champions League.

Το πιθανότερο είναι ο νικητής της φετινής Premier League να αναδειχθεί μετά και από την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (24/05).

Arsenal have the opportunity to go five points clear at the top of the Premier League today 🍿 — Premier League (@premierleague) May 18, 2026

Ωστόσο, υπάρχει ένα και μοναδικό σενάριο, που ίσως στέψει την Άρσεναλ πρωταθλήτρια από το βράδυ της Τρίτης (19/05)!

Πώς θα συμβεί αυτό; Με τη νίκη που πέτυχαν οι Λονδρέζοι το παιχνίδι τους κόντρα στην Μπέρνλι, έριξαν ουσιαστικά το «μπαλάκι» στην πλευρά της Μάντσεστερ Σίτι.

Με την Άρσεναλ στους 82 βαθμούς, οι «πολίτες» χρειάζονται μόνο νίκη στην έδρα της Μπόρνμουθ. Σε περίπτωση ισοπαλίας ή ήττας, θα είναι είτε στους 78, είτε στους 77 βαθμούς, επομένως όλα θα έχουν κριθεί πριν την τελευταία αγωνιστική της Premier League!