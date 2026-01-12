Παγκόσμιο ρεκόρ, θητεία στη Λίβερπουλ και «δάσκαλος» του Ρόμπερτσον. Η Άρσεναλ βρήκε έναν… ειδικό, για να γίνει ακόμα πιο επικίνδυνη στις στατικές φάσεις.

Η Άρσεναλ εδώ και αρκετό διάστημα, ιδίως τη φετινή σεζόν, μοιάζει να έχει τελειοποιήσει τις εκτελέσεις κόρνερ, αλλά και γενικότερα τις στατικές φάσεις.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα μοιάζει πραγματικά «ανίκητη», σε κάθε φάση που στήνει την μπάλα στο σημαιάκι του κόρνερ. Οι «κανονιέρηδες» έχουν ήδη προλάβει να σκοράρουν 14 γκολ με τον συγκεκριμένο τρόπο, στη φετινή Premier League.

Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται πως δεν επαναπαύονται. Γι’ αυτόν τον λόγο, διαρκώς «ψάχνονται» για να εξελιχθούν σε αυτόν τον τομέα, ώστε να πάνε ένα βήμα παραπέρα.

🔺 EXCLUSIVE: Arsenal have turned to the world’s leading throw-in coach, Thomas Gronnemark, in a further effort to weaponise set pieces and use marginal gains in their push to win the Premier League.



Read the details ⬇️https://t.co/CfYPbGEqNK — Times Sport (@TimesSport) January 10, 2026

Η Άρσεναλ, λοιπόν, προχώρησε στην πρόσληψη ενός ειδικού για τις εκτελέσεις των πλάγιων άουτ. Ενός specialist, που μόνο… άγνωστος δεν θεωρείται στην Premier League.

Ο Τόμας Γκόνμαρκ έρχεται στο Βόρειο Λονδίνο για να «τελειοποιήσει» ακόμα ένα κομμάτι στο θέμα των στατικών φάσεων. Από το 2018 έως το 2023, ο Δανός εργάστηκε στη Λίβερπουλ και η δουλειά του δεν πέρασε απαρατήρητη.

Χαρακτηριστικό της περιόδου του στο «Άνφιλντ», είναι πως βοήθησε τον Άντι Ρόμπερτσον να βελτιώσει την εκτέλεση των πλαγίων του, μεγαλύνοντας την απόσταση που διένυε η μπάλα από τα 19 μέτρα, στα 27 μέτρα!

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Arsenal have hired 'throw in coach' Thomas Gronnemark to boost set pieces in their Premier League title push.



He once set a 51.33m world record and also helped Andy Robertson increase his throw from 19m to 27m at Liverpool.



— @TimesSport pic.twitter.com/cu0FYMf6DG — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 11, 2026

Μάλιστα, στα αξιοσημείωτα είναι πως ο Γκόνμαρκ έχει στην κατοχή του και ένα παγκόσμιο ρεκόρ, με εκτέλεση πλαγίου άουτ στα 51.33 μέτρα!

Η Άρσεναλ, λοιπόν, φαίνεται πως γνωρίζει πολύ καλά τι χρειάζεται από το παιχνίδι του. Όμως, οι κινήσεις της προς αυτήν την κατεύθυνση, μόνο ως τυχαίες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν. Αντίθετα, γίνονται στοχευμένα και με… μαθηματική ακρίβεια.