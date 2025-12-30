Η πορεία πρωταθλητισμού και η σταθερότητα της Άρσεναλ δεν είναι τυχαία. Είναι σίγουρα «έργο» Αρτέτα, όμως υπάρχει και ένα κρυφό χαρτί…

Στα… μισά της διαδρομής, η Άρσεναλ έχει αποδείξει πως φέτος δεν θέλει απλώς να «κυνηγήσει», αλλά να κερδίσει.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα είναι μέσα σε όλους τους στόχους της. «Τρέχει» με… 100 στο Champions League, ενώ στην Premier League δείχνει πως φέτος, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Αυτός ο τίτλος, άλλωστε, αποτελεί τον διακαή πόθο κάθε φιλάθλου της ομάδας.

Το ρόστερ που έχει στα χέρια του ο Ισπανός τεχνικός, είναι το λιγότερο «γεμάτο». Έχει λύσεις σε κάθε θέση και αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που, αν και ταλαιπωρείται για άλλη μια χρονιά από πολλούς τραυματισμούς, συνεχίζει απτόητη.

Four more teams into the knockout phase ✅#UCL pic.twitter.com/prqgwY2TM1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 10, 2025

Δίχως αμφιβολία, σε μεγάλο βαθμό όσα παρουσιάζονται από τους «κανονιέρηδες» στον αγωνιστικό χώρο, οφείλονται στον Αρτέτα.

Ωστόσο, υπάρχει ακόμα ένα πρόσωπο, το οποίο φαίνεται πως είχε καταλυτικό ρόλο το περασμένο καλοκαίρι, για να «φτιαχτεί» η φετινή Άρσεναλ. Πρόκειται, φυσικά, για τον Αντρέα Μπέρτα, τον αθλητικό διευθυντή των Λονδρέζων, που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον περασμένο Μάρτιο.

Το αποτέλεσμα δεν θα πρέπει να παραξενεύει κανέναν. Άλλωστε, η Άρσεναλ γνώριζε πολύ καλά ποιον έπαιρνε. Γι’ αυτό και τον έκανε μέρος του συλλόγου.

Πριν γίνει μόνιμος κάτοικος στο Βόρειο Λονδίνο, ο Μπέρτα πέρασε κάτι παραπάνω από μία δεκαετία στην Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου γνώρισε αρκετές επιτυχίες. Ο ίδιος, φυσικά, ήταν ο «μαέστρος», ή αλλιώς ο… αόρατος δημιουργός τους.

Στη θητεία του στη Μαδρίτη, ξεχωρίζουν οι δύο κατακτήσεις στη La Liga. Για μία ολόκληρη 20ετία, από την περίοδο 2004-05, μέχρι και σήμερα, ο τίτλος κατέληγε πάντα είτε στη Ρεάλ Μαδρίτης, είτε στην Μπαρτσελόνα. Ένας κανόνας που «έσπασε» μόνο δύο φορές. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις, υπεύθυνοι ήταν οι «ροχιμπλάνκος»!

Ο Μπέρτα, ακριβώς πριν την έναρξη των σεζόν όπου ανέδειξαν πρωταθλήτρια την Ατλέτικο, είχε προχωρήσει σε δύο κινήσεις, που αποδείχθηκαν κομβικές.

Το καλοκαίρι του 2013, οι Μαδριλένοι αναζητούσαν επιθετικό, στη θέση του Φαλκάο, που μόλις είχε αποχωρήσει. Ο Νταβίντ Βίγια, με την καθοριστική συνεισφορά του Μπέρτα, ήρθε από την Μπαρτσελόνα, για μόλις 2.1 εκατομμύρια και συνέθεσε ένα δίδυμο, μαζί με τον Ντιέγκο Κόστα, το οποίο στο φινάλε έπαιξε καθοριστικό ρόλο, στην κατάκτηση της La Liga. Σε μία χρονιά, που βρήκε την Ατλέτικο και στον τελικό του Champions League.

Η ιστορία επαναλήφθηκε επτά χρόνια αργότερα, όταν η ομάδα του Σιμεόνε έκανε ξανά δικό της το πρωτάθλημα, τη σεζόν 2020-21. Ο Ιταλός «αρχιτέκτονας» κάλυψε το κενό στη θέση του φορ, βοηθώντας την ομάδα του να αποκτήσει τον Λουίς Σουάρες από τους «μπλαουγκράνα», έναντι 9 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρόμοια ήταν η ιστορία και στην Άρσεναλ, το καλοκαίρι του 2025. Ίσως σε λίγο δυσκολότερο βαθμό, αφού αναζητούσε παίκτες σε αρκετές θέσεις. Οι «κανονιέρηδες» ήθελαν να καλύψουν κάθε πιθανό σενάριο, που θα τους δημιουργούσε προβλήματα, μέσα στη σεζόν.

Μέχρι τώρα, όπως όλα δείχνουν, το έχουν πετύχει. Θουμπιμέντι, Έζε, Γιόκερες, Μαντουέκε, Μοσκέρα, Νόργκααρντ, Κέπα, Ινκαπιέ, είναι τα ονόματα των ποδοσφαιριστών, που προστέθηκαν στο ρόστερ. Ο Μπέρτα ήταν εκείνος που κινούσε τα «νήματα» και μαζί με τον Αρτέτα, θα είναι οι πρώτοι, που θα περιμένουν εναγωνίως το φινάλε της χρονιάς, ώστε να δουν τα αποτελέσματα του έργου τους.