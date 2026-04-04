Δύο ήττες που «πόνεσαν» πάρα πολύ την Άρσεναλ, που είδε μέσα σε λίγες ημέρες να «χάνει» δύο τρόπαια, με τα πρώτα συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα!

Ένα από τα μεγαλύτερα «σοκ» της φετινής σεζόν. Η Σαουθάμπτον πέτυχε κάτι που έμοιαζε ακατόρθωτο, αλλά τελικά δεν ήταν!

Ακόμα και αν αντιμετώπιζε το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της Premier League μπόρεσε να πετύχει μία μεγάλη νίκη. Οι «Άγιοι» κέρδισαν με 2-1 (04/04) την Άρσεναλ και «έκλεισαν» θέση στα ημιτελικά του FA Cup.

Το μεγάλο «μπαμ» ολοκληρώθηκε στο 85ο λεπτό, όταν ο Σέα Τσαρλς μπόρεσε να διαμορφώσει το τελικό σκορ και να «πετάξει» εκτός την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα!

Πλέον, οι «κανονιέρηδες» θα συνεχίσουν τη σεζόν έχοντας να παίξουν μονάχα στο Champions League και την Premier League! Κι όλα αυτά, ενώ πριν από λίγες ημέρες υπήρχε ακόμα «ανοιχτό» το ενδεχόμενο, μέχρι και να κατακτήσουν τέσσερα τρόπαια σε μία σεζόν.

Ωστόσο, η πρώτη φορά που είχαν διαδοχικές ήττες στο πρόγραμμά τους ήταν «καταδικαστική».

Η αρχή έγινε πριν τη «διακοπή» για τις εθνικές ομάδες, όταν και είχαμε τον τελικό του Carabao Cup. Δηλάδη, το ματς που έκρινε τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Όμως, η Άρσεναλ δεν τα κατάφερε με τη Μάντσεστερ Σίτι να κερδίζει (22/03, 0-2) και να βάζει «τέλος» σε ένα απίστευτο σερί των Λονδρέζων.

Πεπ Γκουαρδιόλα, όπως κανείς άλλος στο Carabao Cup! (video) Ο τίτλος του Carabao Cup της Μάντσεστερ Σίτι είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Πεπ Γκουαρδιόλα, που έμεινε στην ιστορία!

Οι διεθνείς επέστρεψαν, η δράση άρχισε ξανά, αλλά με το… αριστερό για τους «κανονιέρηδες». Πρώτη φορά δύο συνεχόμενες ήττες στη σεζόν και δεύτερος «χαμένος τίτλος»!

Με την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα, μέσα σε λίγες μονάχα ημέρες σε συο σερί ματς. Όμως, να «πονάει» για έναν παραπάνω λόγο.