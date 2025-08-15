Γινόταν να μην σκοράρει ο Μοχάμεντ Σαλάχ σε πρεμιέρα της Premier League; Μα φυσικά και όχι! Ξανά γκολ, για να γίνει ο πρώτος διψήφιος στην ιστορία!

Η πρώτη «σέντρα» στην Premier league είναι γεγονός, μετά από ένα ματς-διαφήμιση του ποδοσφαίρου. Η Λίβερπουλ ξεκίνησε με το… δεξί την προσπάθειά της για την υπεράσπιση του τίτλου.

Τα γκολ του Ούγκο Εκιτικέ στο 37′ και του Κόντι Χάκπο στο 49ο λεπτό έμοιαζαν να «τελειώνουν» την υπόθεση νίκη. Ωστόσο, τα δύο τέρματα του Αντουάν Σεμένιο, έβαλαν την Μπόρνμουθ στο «κόλπο» ακόμα και για τη νίκη.

We are so back. pic.twitter.com/CGfAj5NVc5 — Premier League (@premierleague) August 15, 2025

Παρ’ όλα αυτά, οι «Reds βρήκαν από το… πουθενά τον Φεντερίκο Κιέζα! Ο Ιταλός μεσοεπιθετικός έκανε ό,τι δεν μπόρεσε όλη την περασμένη σεζόν.

Δηλαδή, σκόραρε σε έναν αγώνα του αγγλικού πρωταθλήματος. Κι όμως, όσο απίθανο και να ακούγεται ο 27χρονος δεν τα είχε καταφέρει.

An inspired substitution by Arne Slot 🔄



Federico Chiesa came off the bench to score his first Premier League goal and put Liverpool back in front! pic.twitter.com/XpEtukD7dK — Premier League (@premierleague) August 15, 2025

Στο 88ο λεπτό και μετά από μία «αναμπουμπούλα» στην άμυνα των «κερασιών», με ένα μονοκόματο σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, για το 3-2!

Όμως, από την πρεμιέρα δεν γινόταν να λείπει ο Μοχάμεντ Σαλάχ…

Ο… βασιλιάς της πρεμιέρας

Όλα έδειχναν πως το ματς είχε τελειώσει, αλλά ο Αιγύπτιος δήλωσε ξανά «παρών» στην Opening Day!

Στις καθυστερήσεις πήρε την μπάλα, κινήθηκε στην περιοχή και με ένα διαγώνιο σουτ πρόσθεσε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ.

SALAH WITH THE EXCLAMATION POINT!!!!!! pic.twitter.com/9GlIzeMF4z — Liverpool FC USA (@LFCUSA) August 15, 2025

Προφανώς, και δεν μας κάνει εντύπωση, καθώς μιλάμε για τον… βασιλιά της πρεμιέρας στην Premier League.

Αυτό ήταν το 10ο του τέρμα, σε εναρκτήριο παιχνίδι της σεζόν για τη Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα! Γεγονός, που τον κάνει τον πρώτο διψήφιο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Mohamed Salah is the first player in Premier League history to score 🔟 opening day goals 👑 pic.twitter.com/QilKqPVLxY — Football on TNT Sports (@footballontnt) August 15, 2025

Φυσικά, είναι και στην 1η θέση, με τους παίκτες, που έχουν τα περισσότερα γκολ, στα πρώτα παιχνίδια μιας αγωνιστικής χρονιάς στην Premier League.

Mπορεί σε όλη την αναμέτρηση, να μην είχε κάνει αισθητή την παρουσία του. Ωστόσο, «έδειξε» για -ακόμα μία φορά- γιατί είναι ο… βασιλιάς της πρεμιέρας!

Most goals on the opening day of a Premier League season:



🇪🇬 Mohamed Salah – 10

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Alan Shearer – 8

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Frank Lampard – 8

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Wayne Rooney – 8

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jamie Vardy – 8 pic.twitter.com/7G5FfKhRV3 — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) August 15, 2025

Μάλιστα, δεν ξέχασε και τον Ντιόγκο Ζότα. Mετά το γκολ του πανηγύρισε όπως ο Πορτογάλος, και ο 33χρονος «λύγισε» όταν οι φίλοι των «Reds» τραγουδούσαν σύνθημα για τον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή.

Μία συγκλονιστική στιγμή, που «άφησε» πίσω της κάθε ρεκόρ…