Ένα «ξεχωριστό» ματς έζησε ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος με τη Γουέστ Χαμ, που θα έχει να το θυμάται για πάντα!

Η Γουέστ Χαμ αν και δυσκολεύτηκε μπόρεσε να πάρει την πρόκριση στον επόμενο γύρο του FA Cup. Τα «σφυριά» αντιμετώπισαν εκτός έδρας την Μπέρτον (14/02, 0-1 παρ.) και λίγο έλειψε να γίνει η… ζημιά.

Οι δύο ομάδες έμειναν «άσφαιρες» στα πρώτα 90 λεπτά. Γι’ αυτό και «οδηγηθήκαμε» στην παράταση. Όλα κυλούσαν χωρίς να αλλάξει το σκορ και το ενδεχόμενο της παράτασης να έμοιαζε να είναι εφικτό.

We enter the Fifth Round of the FA Cup 🏆 pic.twitter.com/6UNobUJbgd — West Ham United (@WestHam) February 14, 2026

Ωστόσο, με γκολ του Κρισένσιο Σάμερβιλ, η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο μπόρεσε να πανηγυρίσει στο τέλος. Ένα ματς, που γρήγορα θα «ξεχαστεί» σχεδόν από όλους, καθώς είχαμε μία «χαοτική» διαφορά ανάμεσα στα ρόστερ των δύο ομάδων.

Όμως, αυτό δεν ισχύει και για τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο. Ο Έλληνας αμυντικός ήταν βασικός και δεν έχασε δευτερόλεπτο, από την αναμέτρηση.

Γιατί θα έχει να τη «θυμάται», για τα επόμενα χρόνια; Αρχικά, αυτό ήταν το 90ο του παιχνίδι με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ.

Αριθμός ρεκόρ, αφού «ξεπέρασε» όσες εμφανίσεις είχε με τη φανέλα της Στουτγκάρδης. Ένα γεγονός, που από μόνο του είναι αξιοσημείωτο.

Παρ’ όλα αυτά, υπήρχε «κάτι» ακόμα, που δεν θα ξεχάσει ποτέ ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής φόρεσε για πρώτη φορά το περιβραχιόνιο της ομάδας του!

Κι όμως, ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής ήταν αρχηγός για μία ομάδα της Premier League! Έστω και αν αυτό ήταν σε ένα ματς που δεν ήταν για το αγγλικό πρωτάθλημα, αλλά για το FA Cup.

Mία στιγμή, που χωρίς καμία αμφιβολία, δεν θα ξεχάσει ποτέ ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Άλλωστε, πόσοι είχαν αυτήν την τιμή, να είναι αρχηγοί σε ομάδες της Premier League;