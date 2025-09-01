Ο Μαρκ Γκεχί ήταν έτοιμος να μετακομίσει στη Λίβερπουλ, όμως την τελευταία στιγμή, η Κρίσταλ Πάλας ακύρωσε το deal.

Η Λίβερπουλ έκανε μεγάλες προσπάθειες για να αποκτήσει τον Μαρκ Γκέχι από την Κρίσταλ Πάλας, προσφέροντας 40 εκατομμύρια ευρώ, και εξασφάλισε επιπλέον ώρες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής μετά την προθεσμία της Premier League.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, το deal δεν ολοκληρώθηκε τελικά και η μεταγραφή… ναυάγησε.

Ο Άγγλος στόπερ είχε ήδη περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και ήταν έτοιμος για τη ολοκλήρωση της μεταγραφής του στους «reds», αλλά η Κρίσταλ Πάλας δεν κατάφερε να φέρει τον αντικαταστάτη του, Ιγκόρ Ζούλιο, από τη Μπράιτον.

🚨⚠️ BREAKING: Marc Guehi-Liverpool deal has COLLAPSED.



Despite medical done and deal sheet submitted, Crystal Palace don’t approve the move following Igor deal off.



Guehi stays at #CPFC. 🦅 pic.twitter.com/xlfF2ap24T — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

Έτσι, αποφάσισαν να μην αφήσουν τον Γκέχι να αποχωρήσει και ακύρωσαν την τελευταία στιγμή τη μεταγραφή.

Με ένα χρόνο να απομένει στο συμβόλαιό του, ο Γκέχι θα μπορούσε να φύγει ως ελεύθερος την επόμενη χρονιά. Ωστόσο, είναι πιθανό η Κρίσταλ Πάλας να προσπαθήσει να τον πείσει να μείνει, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο.