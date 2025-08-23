Ο Τόμας Φρανκ τα… κατάφερε όπως οι Ζοσέ Μουρίνιο και Αντόνιο Κόντε και «μετέτρεψε» την Τότεναμ ως τον Νο.1 «μπελά» του Πεπ Γκουαρδιόλα!

Τι και αν «αυτοκτόνησε» στον τελικό του UEFA Super Cup; Η Τότεναμ έχει ξεκινήσει εξαιρετικά στην Premier League.

Το έργο της στην πρεμιέρα απέναντι στην Μπέρνλι (13/08, 3-0), θα έλεγε κανείς πως ήταν εύκολο, μιας και έπαιζε με μία ομάδα, που πέρυσι ήταν στην Championship.

Thomas Frank's strong Premier League start with Tottenham 👏 pic.twitter.com/clxSFeLftx — ESPN UK (@ESPNUK) August 23, 2025

Ωστόσο, η 2η αγωνιστική είχε την δύσκολη «δοκιμασία» στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι. Παρ’ όλα αυτά, με ένα γκολ του Μπρέναν Τζόνσον και ένα του Ζοάο Παλίνια πέρασε σαν… αέρας από το Etihad.

Όσο και αν προσπάθησαν οι «πολίτες», δεν μπόρεσαν να βρουν τις ευκαιρίες και ο Πεπ Γκουαρδιόλα είδε τον «κρυπτονίτη» του να «ξαναχτυπά»!

Games: Two

Wins: Two

Goals conceded: Zero pic.twitter.com/XJXLaeeObp — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 23, 2025

Βρήκε τον «μπελά» του ο Γκουαρδιόλα

Προφανώς και μία ήττα στη 2η «στροφή» ενός πρωταθλήματος, μπορεί να μην είναι «καταστροφική». Ωστόσο, τα «σπιρούνια» με τη νίκη τους έγιναν ο Νο.1 «μπελάς» του προπονητή των «πολιτών».

Τι εννοούμε με αυτό; Η Λίβερπουλ -μέχρι πρότινος- ήταν η μοναδική ομάδα, που είχε κερδίσει τον Πεπ Γκουαρδιόλα στην καριέρα του σε 10 διαφορετικές περιπτώσεις!

Όμως, από εδώ και πέρα έχει και «παρέα»! Η Τότεναμ έγινε και αυτή διψήφια και πλέον υπάρχει «μοιρασιά» στην κορυφή.

🚨‼️ Pep Guardiola has lost 10 times in total against Tottenham. It's the joint most amount of defeats he has against any other side, level with Liverpool. (BBC) pic.twitter.com/Dlxhgg5ScN — EuroFoot (@eurofootcom) August 23, 2025

Κι όλα αυτά, έγιναν από έναν προπονητή, που έχει «πληγώσει» ξανά τον Ισπανό τεχνικό στο Etihad, σε ματς της Premier League!

Ο Τόμας Φρανκ, μετά τη νίκη του στον πάγκο της Μπρέντφορτ, στο μακρινό 2022 «διπλασίασε» τις επικρατήσεις του στο «σπίτι» της Μάντσεστερ Σίτι. Όμως, αυτό έγινε με διαφορετική ομάδα! Πόσοι έχουν καταφέρει κάτι ανάλογο; Μόλις δύο προπονητές.

Αυτοί ήταν οι Ζοσέ Μουρίνιο και Αντόνιο Κόντε. Τι κοινό υπάρχει μεταξύ των τριών τεχνικών; Ότι όλοι τους έχουν υπάρξει στον πάγκο της Τότεναμ!